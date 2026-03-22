Грек Стефанос Циципас сыграет против француза Артура Фиса в третьем круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 23 марта, начало — в 03:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Фис — Циципас с коэффициентом для ставки за 2.33.

Фис

Артур пропускал первый раунд, а во втором его соперником был 18-летний американец Дарвин Бланч.

Как и ожидалось, у француза не возникло проблем в матче против 272-й ракетки мира — 6:2, 6:3.

Фис пропустил большую часть прошлого сезона и начало текущего из-за травмы спины, но сейчас он точно в порядке.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В конце февраля Фис дошел до финала на «пятисотнике» в Дохе. В решающем матче 21-летний теннисист проиграл Карлосу Алькарасу.

На недавнем «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Артур добрался до четвертьфинала, где уступил Саше Звереву.

В прошлом году Фис дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Майами.

Циципас

Вопреки ожиданиям, Стефанос уверенно прошел предыдущие раунды.

На этой неделе грек пока не проиграл ни одного сета.

В первом круге Циципас одержал победу над британцем Артуром Фери — 6:1, 7:6.

Но больше всего удивила его уверенная игра против Алекса Де Минора.

Циципасу хватило двух сетов для победы над австралийским теннисистом — 6:3, 7:6.

Интересно, что Стефанос 14-й раз обыграл Де Минора.

В этом году Циципас пока ни разу не выигрывал больше двух матчей на турнирах ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 1.60. победу Циципаса букмекеры предлагают за 2.33.

Прогноз: на этот раз статистика против Циципаса — он еще ни разу не обыгрывал француза. Более того, Фис ведет 4-0 в противостоянии с бывшей третьей ракеткой мира. Рискнем предположить, что грек наконец-то прервет эту серию поражений. Кажется, он снова способен играть в свой лучший теннис.

2.33 Победа Циципаса Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч Фис — Циципас принесёт прибыль 1330₽, общая выплата — 2330₽

