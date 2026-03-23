прогноз на матч турнира в Майами, ставка за 2.01

Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против француза Юго Эмбера в третьем круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 23 марта, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Шевченко — Эмбер с коэффициентом для ставки за 2.01.

Шевченко

Саша второй раз в сезоне выиграл два подряд матча на уровне основного тура.

До «тысячника» в Майами его лучшим результатом в 2026-м был выход в четвертьфинал турнира ATP 250 в Аделаиде.

В первом раунде текущего турнира Шевченко выиграл у итальянца Маттео Арнальди — 7:6, 6:7, 6:2.

Но главным сюрпризом стала победа Шевченко над Беном Шелтоном.

В матче против американца ему удалось совершить камбэк — 6:7, 7:6, 6:3.

В этом году представитель Казахстана провел уже 21 матч. На этом отрезке у него 11 побед и десять поражений.

Эмбер

Юго пропускал первый раунд, а во втором одержал уверенную победу над Габриэлем Диалло.

Француз отдал лишь пять геймов канадскому теннисисту — 6:1, 6:4.

В начале марта Эмбер не выиграл ни одного матча в Индиан-Уэллс. На этом «Мастерсе» он сразу проиграл Алексу Микельсену.

Кроме того, он слабо выступил на турнирах в Дохе и Дубае. В столице Катара Юго не прошел даже первый круг, а на «пятисотнике» в крупнейшем городе ОАЭ проиграл во втором круге Андрею Рублеву.

Но также стоит отметить, что Эмбер ранее в этом сезоне дошел до финала в Аделаиде и до полуфинала в Роттердаме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 4.05, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.24.

Прогноз: ранее француз выиграл все три матча против Шевченко. В начале текущего сезона Саша проиграл Эмберу в четвертьфинале турнира в Аделаиде со счетом 0:6, 3:6. Скорее всего, Юго снова обыграет уставшего соперника, которому будет тяжело восстановиться после двух изнурительных матчей.

2.01 Победа Эмбера + тотал геймов меньше 22,5

Рекомендуемая ставка: победа Эмбера + тотал геймов меньше 22,5 за 2.01.