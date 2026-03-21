прогноз на матч турнира в Майами

Россиянка Анастасия Захарова сыграет против представительницы Канады Виктории Мбоко в третьем круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 21 марта, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Захарова — Мбоко с коэффициентом для ставки за 2.00.

Захарова

Анастасия второй раз в карьере выиграла два матча на уровне турнира WTA 1000.

При этом с учетом квалификации россиянка провела в Майами уже четыре матча.

В отборе она одержала уверенные победы над американкой Луизой Чирико (6:2, 6:1) и словачкой Ребеккой Шрамковой (6:3, 6:2).

В первом круге Захарова совершила камбэк в матче против венгерки Анны Бондар — 5:6, 6:3, 6:1.

Но главным сюрпризом стала ее волевая победа над Анной Калинской — 3:6, 6:1, 7:5.

В решающем сете при счете 5:2 Калинская не реализовала матчбол, после чего позволила Захаровой взять пять геймов подряд.

По итогам турнира в Майами Захарова дебютирует в топ-70. Эту неделю она проводит в статусе 74-й ракетки мира.

Мбоко

Виктория пропускала первый круг, а во втором, как и ожидалось, разгромила Анну Блинкову.

Матч против россиянки был всего лишь разминкой для талантливой теннисистки из Канады — 6:2, 6:0.

В этом году Мбоко провела 22 матча. На этом отрезке у нее 17 побед и пять поражений.

В середине февраля Мбоко дошла до финала на «тысячнике» в Дохе. В решающем матче она проиграла чешке Каролине Плишковой.

На недавнем турнире в Индиан-Уэллс Мбоко добралась до четвертьфинала, где уступила первой ракетке мира Арине Соболенко (6:7, 4:6).

В текущей версии рейтинга WTA 19-летняя теннисистка занимает девятую строчку.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Захарову в этом матче можно поставить за 5.55, победу Мбоко букмекеры предлагают за 1.14.

Прогноз: как и Блинкова, Захарова, скорее всего, тоже проиграет канадской теннисистке с разгромным счетом. Разве что Анастасия возьмет на несколько геймов больше. Но интрига здесь отсутствует, даже минимальная.

Рекомендуемая ставка: победа Мбоко с форой по геймам (-6,0) за 2.00.