прогноз на матч турнира в Майами, ставка за 1.96

Грек Стефанос Циципас сыграет против британца Артура Фери в первом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 19 марта, начало — в 02:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Циципас — Фери с коэффициентом для ставки за 1.96.

Циципас

Стефанос по итогам недавних турниров покинул топ-50, но теперь это уже сложно назвать чем-то неожиданным.

Эту неделю грек проводит в статусе 51-й ракетки мира.

Главной неудачей Циципаса стало слабое выступление на турнире в Дубае, на котором ему надо было защищать титул и 500 очков.

На этот раз Циципас не прошел даже первый круг, сразу проиграв в французу Юго Эмберу.

Текущая серия поражений Стефаноса составляет три матча. На «пятисотнике» в Дохе он проиграл в четвертьфинале Андрею Рублеву, а в Индиан-Уэллс уступил в первом круге Денису Шаповалову.

При этом у Циципаса на данный момент положительный баланс — девять побед и шесть поражений.

Фери

Артур пробился в основную сетку американского «тысячника» через квалификацию.

В отборе британец одержал волевую победу над аргентинцем Романом Андресом Бурручагой и выиграл у китайца Бу Юньчаокэтэ.

В этом году Фери провел пока лишь 11 матчей. Сейчас у него восемь побед и три поражения.

Лучшим результатом 23-летнего теннисиста в этом году пока остается выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии. В Мельубрне, он сначала прошел квалификацию, а потом одержал сенсационную победу над Флавио Коболли.

Но также стоит обратить внимание, что Фери не прошел квалификацию на «челленджерах» в Канберре и Кап Кане (Доминиканская Республика).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.41, победу Фери букмекеры предлагают за 2.89.

Прогноз: у Стефаноса в этом году было несколько матчей, в которых он действительно сыграл на очень высоком уровне. Но при этом очевидно, что сейчас грек не так опасен, как раньше. Скорее всего, Фери как минимум создаст интригу в предстоящем матче.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Циципас — Фери позволит вывести на карту выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.