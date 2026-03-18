прогноз на матч турнира в Майами, ставка за 1.95

Польки Ига Свентек и Магда Линетт встретятся во втором раунде турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 19 марта, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Линетт — Свентек с коэффициентом для ставки за 1.95.

Линетт

Магда проводит эту неделю в статусе 50-й ракетки мира, но по итогам турнира может оказаться за пределами топ-60, если не повторит прошлогодний результат.

В 2025-м польская теннисистка дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Майами.

С учетом того, с кем у нее следующий матч, легко предположить, что на этот раз Линетт проиграет гораздо раньше.

В первом круге 34-летняя теннисистка одержала волевую победу над представительницей Франции Варварой Грачевой — 2:6, 6:2, 6:0.

В целом Линетт достойно проводит текущий сезон. Ранее она выиграла по два матча на Открытом чемпионате Австралии и на «тысячнике» в Дубае, а также дошла до четвертьфинала на турнирах в Окленде и Хобарте.

Свентек

Ига по итогам недавнего «тысячника» в Индиан-Уэллс покинула вторую строчку и теперь занимает в рейтинге третье место.

На калифорнийском «тысячнике» польская теннисистка проиграла в четвертьфинале украинке Элине Свитолиной.

На турнире в Дохе Свентек тоже не смогла пройти эту стадию, уступив чешке Каролине Муховой.

Самое удивительное, что в этом году Свентек пока ни разу не проходила дальше 1/4 финала. На Открытом чемпионате Австралии она проиграла Елене Рыбакиной.

В прошлом году Ига дошла в Майами до четвертьфинала, где сенсационно проиграла филиппинке Александре Эале.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Свентек легко выйдет в следующий раунд. На победу Линетт можно поставить за 8.80.

Прогноз: несколько лет назад Ига разгромила Магду на турнире в Пекине со счетом 6:1, 6:1. Несмотря на все недавние неудачи Свентек, сложно представить, что у нее будут проблемы в предстоящем матче против соотечественницы.

Рекомендуемая ставка: победа Свентек + тотал геймов меньше 17,5 за 1.95.