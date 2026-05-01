прогноз на матч турнира в Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан, ставка за 2.08

Представительница Австралии Дарья Касаткина сыграет против испанки Сары Соррибес-Тормо в полуфинале турнира WTA 125 в Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан (Испания). Матч пройдет 2 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Касаткина — Соррибес-Тормо с коэффициентом для ставки за 2.08.

Касаткина

В первом раунде у Дарьи был тяжелейший матч против колумбийки Эмилианы Аранго — 6:2, 3:6, 7:6.

Во втором круге австралийка разгромила бразильянку Лауру Пигосси — 6:2, 6:2.

В четвертьфинале Касаткина одержала волевую победу над россиянкой Алиной Чараевой — 4:6, 6:0, 6:4.

В текущем сезоне Касаткина провела пока лишь 14 матчей, в которых одержала семь побед.

В середине февраля Дарья получила травму бедра, из-за которой пропустила почти два месяца.

В апреле Касаткина не прошла первый раунд на турнирах в Руане и Мадриде, проиграв американке Энн Ли и украинке Дарье Снигур соответственно. Ее лучшим результатом в этом году пока остается выход в третий круг «тысячника» в Дохе.

Соррибес-Тормо

Сара в первом круге одержала победу над австралийкой Айлой Томлянович — 6:4, 2:6, 6:3.

Во втором раунде испанка совершила камбэк в матче против хорватки Антонии Ружич — 1:6, 6:3, 6:4.

В четвертьфинале Соррибес-Тормо обыграла россиянку Елену Приданкину — 3:6, 7:5, 7:5.

В этом году Соррибес-Тормо провел 25 матчей. Сейчас у нее 17 побед и восемь поражений.

Эту неделю Сара начала в статусе 359-й ракетки мира. Ее падение в рейтинге связано с травмой, из-за которой в прошлом сезоне ей пришлось пропустить шесть месяцев.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Касаткину в этом матче можно поставить за 1.59, победу Соррибес-Тормо букмекеры предлагают за 2.18.

Прогноз: ранее Дарья выиграла только один из трех матчей против Сары. Несмотря на то, что это было давно, сейчас тоже нет уверенности, что Касаткина остановит испанскую теннисистку.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 2.08.