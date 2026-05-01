Сафиуллин выйдет в финал на втором турнире подряд?

прогноз на матч турнира в Маутхаузене, ставка за 2.28

Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против австрийца Лукаса Ноймайера в полуфинале «челленджера» в Маутхаузене (Австрия). Матч пройдет 2 мая, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Ноймайер — Сафиуллин с коэффициентом для ставки за 2.28.

Ноймайер

Лукас второй раз в сезоне вышел в полуфинал «челленджера».

В начале апреля австрийский теннисист выиграл грунтовый турнир в итальянской Барлетте.

В первом круге текущего турнира его соперником был Цзэн Чжуньсинь — 6:1, 7:5.

Во втором раунде Ноймайер одержал победу над чилийцем Марсело Барриосом-Верой — 7:6, 6:4.

В четвертьфинале 23-летний австриец обыграл опытного серба Ласло Джере — 7:6, 6:3.

Ноймайер занимает 195-е место в текущей версии рейтинга ATP. Выше 157-й строчки он пока не поднимался.

Сафиуллин

Роман в первом круге выиграл у румына Цезара Крету — 6:2, 6:4.

Во втором раунде его соперником был француз Титуан Дроге — 6:2, 4:6, 6:4.

В четвертьфинале Сафиуллин отдал сет 384-й ракетке мира испанцу Давиду Хорде Санчису — 6:3, 3:6, 6:1.

Победная серия российского теннисиста теперь составляет десять матчей.

В середине апреля Сафиуллин выиграл грунтовый «челленджер» в португальском Оэйраше, благодаря чему снова поднялся в топ-200.

Сафиуллин в середине февраля вернулся после травмы, из-за которой ему пришлось пропустить шесть месяцев. В этом году Роман играл пока только на «челленджерах». На данный момент у него 15 побед и пять поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ноймайера в этом матче можно поставить за 2.25, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.57.

Прогноз: судя по всему, россиянина снова ждет непростой матч. Оптимальной будет ставка без учета исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.