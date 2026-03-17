прогноз на матч турнира в Майами, ставка за 2.42

Болгарин Григор Димитров сыграет против бельгийца Рафаэля Коллиньона в первом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 18 марта, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Коллиньон — Димитров с коэффициентом для ставки за 2.42.

Коллиньон

Рафаэль по итогам первых месяцев сезона закрепился в первой сотне рейтинга.

В текущей версии бельгийский теннисист занимает 72-е место. Выше 69-й строчки он пока не поднимался.

В начале марта Коллиньон не прошел первый круг на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, проиграв бразильцу Жоао Фонсеке.

Вскоре после этого 24-летний теннисист выиграл два матча на «челленджере» в Доминиканской Республике.

Прогнозы на теннис

На уровне основного тура лучшим результатом Коллиньона в этом году пока остается выход в четвертьфинал турнира ATP 250 в Брисбене.

Кроме того, в феврале он стал чемпионом «челленджера» в По (Франция).

Димитров

Для Григора турнир в Майами имеет огромное значение в контексте рейтинга.

Дело в том, что болгарину надо защищать 400 очков за прошлогодний полуфинал на американском «тысячнике».

В случае неудачного выступления Димитров может оказаться за пределами топ-80.

В этом году Димитров провел пока лишь семь матчей. На этом отрезке у него две победы и пять поражений.

На недавнем «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Григор в первом круге выиграл у Теренса Атмана, а во втором уступил Карлосу Алькарасу (2:6, 3:6).

Перед этим у Димитрова была серия из четырех поражений, которая началась на турнире в Брисбене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коллиньона в этом матче можно поставить за 2.38, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.58.

Прогноз: в начале января Григор проиграл бельгийцу во втором раунде турнира в Брисбене со счетом 6:7, 3:6. Это был один из первых матчей болгарина после серьезной травмы, поэтому поражение от Коллиньона тогда не стало сюрпризом. Скорее всего, Димитров возьмет реванш.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.42 на матч Коллиньон — Димитров принесёт чистый выигрыш 1420₽, общая выплата — 2420₽

Рекомендуемая ставка: победа Димитрова в двух сетах за 2.42.