Американка Винус Уильямс сыграет против британки Франчески Джонс в первом круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 17 марта, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Джонс — Уильямс с коэффициентом для ставки за 2.32.
Джонс
Франческа в этом году провела пока лишь шесть матчей.
На этом отрезке у британской теннисистки две победы и четыре поражения.
В начале января Джонс дошла до четвертьфинала в новозеландском Окленде: на этом турнире она обыграла Эмму Наварро и Синью Краус, после чего уступила Синью Ван.
На Открытом чемпионате Австралии Джонс уступила польке Линде Климовичовой, а в Остине проиграла в первом круге Пейтон Стернс.
На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс 25-летняя теннисистка проиграла 164-й ракетке мира Кайле Дэй со счетом 3:6, 1:6.
Уильямс
Винус тем временем никак не хочет завершать карьере, несмотря на то, что ей уже нелегко конкурировать с новым поколением.
В этом году семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» пока не одержала ни одной победы.
Текущая серия поражений Уильямс в этом году составляет уже пять матчей, а с учетом прошлого сезона — девять.
Ранее в этом сезоне 45-летняя теннисистка не прошла первый раунд в Окленде, в Хобарте, на Открытом чемпионате Австралии, в Остине и на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.
На этом отрезке соперницами Винус были Магда Линетт, Татьяна Мария, Ольга Данилович, Айла Томлянович и Диан Парри.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Джонс в этом матче можно поставить за 1.56, победу Уильямс букмекеры предлагают за 2.56.
Прогноз: несмотря на то, что британка тоже не лучшим образом провела недавние турниры, считаем, что она обыграет опытнейшую и в то же время возрастную соперницу.
Рекомендуемая ставка: победа Джонс в двух сетах за 2.32.