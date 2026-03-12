Зверев впервые выйдет в полуфинал «тысячника» в Индиан-Уэллс?

прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 1.97

Немец Александр Зверев сыграет против француза Артура Фиса в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 12 марта, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Фис — Зверев с коэффициентом для ставки за 1.97.

Фис

Артур второй год подряд вышел в четвертьфинал калифорнийского «тысячника».

В первом матче француз играл против хорвата Дино Прижмича, который снялся при счете 6:3, 3:2 в пользу соперника.

В третьем круге 21-летний теннисист одержал победу над венгром Мартоном Фучовичем — 6:3, 7:5.

В 1/8 финала Фис одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом — 6:3, 7:6. Артур совершил удивительный камбэк на тай-брейке, отыгравшись со счета 0:5 и 3:6.

Прогнозы на теннис

Фис выиграл семь из восьми последних матчей. В прошлом месяце он вышел в финал «пятисотника» в Дохе. В решающем матче француз проиграл Карлосу Алькарасу со счетом 2:6, 1:6.

В прошлом году Фис не смог пройти 1/4 финала в Индиан-Уэллс, проиграв россиянину Даниилу Медведеву.

Зверев

Саша тоже пропускал первый круг, а во втором одержал уверенную победу над Маттео Берреттини — 6:3, 6:4.

В третьем круге у немецкого теннисиста был тяжелейший матч против Брэндона Накашимы. В отличие от итальянца, американцу удалось перевести игру в третий сет — 7:6, 5:7, 6:4.

В 1/8 финала Зверев обыграл американца Фрэнсиса Тиафо — 6:3, 6:4.

Зверев второй раз в сезоне выиграл три матча подряд. В январе он дошел до полуфинала на Открытом чемпионате Австралии, а в феврале проиграл Миомиру Кецмановичу во втором круге «пятисотника» в Акапулько.

Выход в 1/4 финала пока что остается лучшим результатом Зверева в Индиан-Уэллс.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 2.33, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.60.

Прогноз: ранее Саша выиграл четыре из шести матчей против Артура. В прошлом году немец уступил французу на харде в Майами, а встреча на грунте в Риме завершилась победой Зверева.

«Он проиграет в четверг», — сказал Зверев, отвечая на вопрос о перспективах соперника на этом турнире. Рискнем предположить, что Фис не оставит без внимания столь дерзкое заявление.

1.97 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Фис — Зверев позволит вывести на карту выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.97.