Немец Александр Зверев сыграет против француза Артура Фиса в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 12 марта, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Фис — Зверев с коэффициентом для ставки за 1.97.
Фис
Артур второй год подряд вышел в четвертьфинал калифорнийского «тысячника».
В первом матче француз играл против хорвата Дино Прижмича, который снялся при счете 6:3, 3:2 в пользу соперника.
В третьем круге 21-летний теннисист одержал победу над венгром Мартоном Фучовичем — 6:3, 7:5.
В 1/8 финала Фис одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом — 6:3, 7:6. Артур совершил удивительный камбэк на тай-брейке, отыгравшись со счета 0:5 и 3:6.
Фис выиграл семь из восьми последних матчей. В прошлом месяце он вышел в финал «пятисотника» в Дохе. В решающем матче француз проиграл Карлосу Алькарасу со счетом 2:6, 1:6.
В прошлом году Фис не смог пройти 1/4 финала в Индиан-Уэллс, проиграв россиянину Даниилу Медведеву.
Зверев
Саша тоже пропускал первый круг, а во втором одержал уверенную победу над Маттео Берреттини — 6:3, 6:4.
В третьем круге у немецкого теннисиста был тяжелейший матч против Брэндона Накашимы. В отличие от итальянца, американцу удалось перевести игру в третий сет — 7:6, 5:7, 6:4.
В 1/8 финала Зверев обыграл американца Фрэнсиса Тиафо — 6:3, 6:4.
Зверев второй раз в сезоне выиграл три матча подряд. В январе он дошел до полуфинала на Открытом чемпионате Австралии, а в феврале проиграл Миомиру Кецмановичу во втором круге «пятисотника» в Акапулько.
Выход в 1/4 финала пока что остается лучшим результатом Зверева в Индиан-Уэллс.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 2.33, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.60.
Прогноз: ранее Саша выиграл четыре из шести матчей против Артура. В прошлом году немец уступил французу на харде в Майами, а встреча на грунте в Риме завершилась победой Зверева.
«Он проиграет в четверг», — сказал Зверев, отвечая на вопрос о перспективах соперника на этом турнире. Рискнем предположить, что Фис не оставит без внимания столь дерзкое заявление.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.97.