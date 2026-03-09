Сможет ли Джокович пройти третий круг в Индиан-Уэллс?

прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 2.04

Серб Новак Джокович сыграет против американца Александра Ковачевича в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 9 марта, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Джокович — Ковачевич с коэффициентом для ставки за 2.04.

Джокович

Новак пропускал первый круг, а во втором одержал победу над Камилем Майхшаком.

Как и ожидалось, сербу все-таки не удалось обыграть поляка в двух сетах, но зато камбэк получился чересчур эффектным — 4:6, 6:1, 6:2.

С учетом того, что это был его первый матч после Открытого чемпионата Австралии, можно сказать, что Джокович сыграл почти идеально.

В этом году Джокович выиграл шесть из семи матчей.

На Australian Open 38-летний теннисист дошел до финала, в котором проиграл Карлосу Алькарасу. Одним из главных достижений Новака в этом году пока остается победа над Янником Синнером в 1/2 финала мельбурнского «тысячника».

Ковачевич

Александр не попал в число сеяных, поэтому для выхода в третий круг ему надо было выиграть два матча.

При этом американец пока не отдал ни одного сета.

В первом круге Ковачевич одержал победу над поляком Хубертом Хуркачем — 7:6, 7:6.

Во втором раунде его соперником был француз Корантен Муте — 6:1, 6:4.

Лучшим результатом Ковачевича в этом году пока остается выход в полуфинал турнира WTA 250 в Брисбене.

Интересно, что до этого сезона у Ковачевича не было ни одной победы на уровне основной сетки «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Джокович выйдет в следующий раунд. На победу Ковачевича можно поставить за 7.70.

Прогноз: почти три года назад Новак обыграл Александра на Ролан Гаррос со счетом 6:3, 6:2, 7:6. Скорее всего, американец сможет создать интригу в предстоящем матче, но на большее ему вряд ли стоит рассчитывать.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича + тотал геймов больше 20,5 за 2.04.