прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 2.66

Серб Новак Джокович сыграет против поляка Камиля Майхшака во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 8 марта, начало — в 00:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Джокович — Майхшак с коэффициентом для ставки за 2.66.

Джокович

Новак сыграет впервые после успешного выступления на Открытом чемпионате Австралии.

Вопреки ожиданиям, Джокович дошел до финала австралийского мэйджора, благодаря чему поднялся в рейтинге на третью строчку.

Главным событием стала победа 38-летнего серба на итальянцем Янником Синнером в 1/2 финала.

В решающем матче Джокович проиграл испанцу Карлосу Алькараса (6:2, 2:6, 3:6, 5:7).

Джокович — пятикратный чемпион турнира в Индиан-Уэллс (побеждал здесь в 2008, 2011, 2014, 2015 и 2016-м). Но также добавим, что в прошлом году он не смог пройти второй раунд, проиграв Ботику ван де Зандшульпу.

Майхшак

Камиль в первом раунде одержал победу над французом Джованни Мпетши-Перрикаром — 6:3, 1:6, 7:5.

Польский теннисист прервал серию из трех поражений.

В январе Майхшак дошел до четвертьфинала на турнире ATP 250 в Брисбене и выиграл один матч на Открытом чемпионате Австралии.

На «пятисотнике» в Дохе 30-летний теннисист проиграл в первом круге французу Артуру Фису. В Дубае Майхшак тоже не смог пройти первый раунд, уступив Алексею Попырину.

Но тут важно уточнить, что оба матча получились максимально напряженными, поляку немного не повезло в ключевых эпизодах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Джоковича в этом матче можно поставить за 1.10, победу Майхшака букмекеры предлагают за 6.85.

Прогноз: судя по комментариям, Новаку вроде бы удалось найти мотивацию на североамериканские «Мастерсы», но в любом случае оптимальной будет ставка без учета исхода. Уже ни для кого не секрет, что Джокович включается на полную только на «Больших шлемах».

Рекомендуемая ставка: Майхшак возьмет хотя бы один сет за 2.66.