прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 2.56

Россиянин Карен Хачанов сыграет против бразильца Жоао Фонсеки во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 7 марта, начало — в 22:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Хачанов — Фонсека с коэффициентом для ставки за 2.56.

Хачанов

Карену пришлось добираться в Индиан-Уэллс из Дубая, который оказался в эпицентре военного конфликта на Ближнем Востоке.

Из крупнейшего города ОАЭ россиянин поехал на машине в Оман, оттуда вылетел в Стамбул, где пересел на рейс до Лос-Анджелеса.

На «пятисотнике» в Дубае Хачанов в первом круге обыграл Александра Шевченко, а во втором уступил Дженсону Бруксби.

В этом году Хачанов провел 12 матчей, и на этом отрезке у него семь побед и пять поражений.

Лучшим результатом Карена в этом году пока остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

На «пятисотнике» в Дохе Хачанов дошел до четвертьфинала, где проиграл Карлосу Алькарасу (7:6, 4:6, 3:6).

Фонсека

В отличие от Карена, который входит в число сеяных, Жоао пришлось стартовать с первого круга.

В первом матче бразилец одержал победу над бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном — 7:6, 6:4.

В этом году Фонсека провел пока лишь пять матчей. И на этом отрезке он одержал лишь две победы.

Две недели назад Фонсека обыграл соотечественника Тьяго Монтейро в первом круге «пятисотника» в Рио-де-Жанейро. Но уже в следующем раунде он проиграл перуанцу Игнасио Бусе.

Главным разочарованием стало выступление 19-летнего латиноамериканца на турнире в Буэнос-Айресе, на котором ему надо было защищать титул. На этот раз Жоао проиграл в стартовом матче чилийцу Алехандро Табило.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в это матче можно поставить за 2.25, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 1.64.

Прогноз: в конце прошлого сезона Карен обыграл бразильца на «Мастерсе» в Париже со счетом 6:1, 3:6, 6:3.

У россиянина было буквально пару дней, чтобы прийти в себя после непростого переезда из ОАЭ, и именно поэтому мы склоняемся к тому, что на этот раз он проиграет Фонсеке.

Рекомендуемая ставка: победа Фонсеки в двух сетах за 2.56.