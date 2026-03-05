Россиянка Анна Калинская сыграет против представительницы Турции Зейнеп Сонмез во втором круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 6 марта, начало — в 22:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Сонмез — Калинская с коэффициентом для ставки за 2.09.
Сонмез
Зейнем в первом раунде неожиданно легко обыграла Маккартни Кесслер.
Вопреки ожиданиям, теннисистке из Турции хватило двух сетов для победы над американкой — 7:6, 6:0.
В этом году Сонмез провела уже 15 матчей. На этом отрезке у нее девять побед и шесть поражений.
Лучшим результатом Сонмез в этом году пока остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.
В начале февраля Зейнеп дошла до четвертьфинала на «пятисотнике» в мексиканской Мериде.
Но также стоит обратить внимание, что Сонмез не выиграла ни одного матча Абу-Даби, Дохе и Дубае, а также не прошла квалификацию в Брисбене.
Калинская
Анна попала в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.
Российская теннисистка по итогам января и февраля снова находится недалеко от топ-20. Эту неделю она проводит в статусе 23-й ракетки мира.
В прошлом месяце Калинская дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Дохе. Это пока что ее лучший результат в этом году.
На турнире в столице Катара главным сюрпризом стала ее уверенная победа над украинкой Элиной Свитолиной (6:4, 6:3).
В текущем сезоне Калинская выиграла хотя бы один матч на всех турнирах, в которых принимала участие.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Сонмез в этом матче можно поставить за 2.89, победу Калинской букмекеры предлагают за 1.41.
Прогноз: вероятно, Анна обыграет турецкую теннисистку, но вряд ли с разгромным счетом. Скорее всего, россиянка и ее соперница проведут больше 20 геймов.
Рекомендуемая ставка: победа Калинской + тотал геймов больше 18,5 за 2.09.