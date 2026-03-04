Россиянка Анастасия Захарова сыграет против немки Эллы Зайдель в первом круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 5 марта, начало — в 00:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Зайдель — Захарова с коэффициентом для ставки за 2.03.
Зайдель
Элла проводит эту неделю в статусе 82-й ракетки мира.
При этом немка пока не поднималась в рейтинге выше 78-й строчки. В этом году Зайдель до сих пор выиграла лишь два матча на уровне основной сетки WTA.
В начале января она прошла первый раунд в Окленде, обыграв 716-ю ракетку мира Монику Барри.
В середине февраля Зайдель одержала победу над испанкой Кристиной Букшей на старте «тысячника» в Дубае. Правда, тут стоит уточнить, что в квалификации 21-летняя теннисистка выиграла у Анастасии Потаповой и Камиллы Рахимовой.
В Хобарте, на Открытом чемпионате Австралии и в Клуж-Напоке Зайдель проиграла в первом круге, а в Дохе не смогла пройти отбор.
Захарова
Анастасия тем временем пробилась в основную сетку американского «тысячника» через квалификацию.
В отборе российская теннисистка обыграла Кэролайн Доулхайд и Линду Фрухвиртову.
При этом Захарова не отдала ни сета в матчах против американки и чешки.
В этом году Захарова провела уже 15 матчей, и на этом отрезке у нее восемь побед и столько же поражений.
Но здесь также важно добавить, что она выиграла лишь три матча на уровне основной сетки WTA.
В прошлом месяце она прошла первый раунд в Клуж-Напоке, Дубае и Остине, обыграв Каролину Плишкову, Моюку Утидзиму и Мари Стояну соответственно.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у теннисисток равные шансы на победу в предстоящем матче — на Зайдель можно поставить за 1.92, а на Захарову за 1.88.
Прогноз: в прошлом году Анастасия проиграла Элле на турнире в Сеуле — 6:3, 3:6, 3:6. Несмотря на это, считаем, что сейчас все равно можно рискнуть, сделав ставку на победу россиянки, которая за последний год добилась существенного прогресса в своей игре.
Рекомендуемая ставка: победа Захаровой с форой по геймам (-1,5) за 2.03.