Итальянец Лучано Дардери сыграет против немца Янника Ханфмана в финале турнира ATP 250 в Сантьяго (Чили). Матч пройдет 2 марта, начало — в 01:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Ханфман — Дардери с коэффициентом для ставки за 2.22.
Ханфман
Янник вышел в финал турнира ATP второй раз в карьере и впервые с 2020 года.
В 2017-м немецкий теннисист уступил в решающем матче на турнире в швейцарском Гштаде, а в 2020-м проиграл финал в австрийском Кицбюэле.
В первом круге текущего турнира Ханфман одержал победу над сербом Душаном Лайовичем — 6:0, 6:3.
Во втором раунде 34-летний теннисист обыграл аргентинца Камило Уго Карабельи — 6:4, 6:3.
В четвертьфинале Ханфман совершил камбэк в матче против литовца Вилюса Гаубаса — 3:6, 6:2, 6:2.
Но главным сюрпризом стала его уверенная победа над аргентинцем Франсиско Серундоло в 1/2 финала — 6:3, 6:4.
До этой недели Ханфман ни разу в текущем сезоне не проходил дальше второго круга.
Дардери
Лучано тем временем вышел в шестой финал на уровне основного тура.
При этом итальянец пятый раз добрался до финала с февраля прошлого года.
В 2025-м он стал чемпионом турниров в Марракеше, Бостаде и Умаге.
Дардери попал в число первых четырех сеяных, поэтому для выхода в финал ему надо было выиграть только три матча.
В первом он одержал победу над аргентинцем Мариано Навоне — 6:3, 3:6, 6:4.
В четвертьфинале Дардери обыграл соотечественника Андреа Пеллегрино — 6:3, 3:6, 6:2.
В полуфинале его соперником был аргентинцем Себастьян Баэс — 6:4, 6:3.
В середине февраля Дардери проиграл Франсиско Серундоло в финале грунтового турнира в Буэнос-Айресе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Ханфмана в этом матче можно поставить за 2.64, победу Дардери букмекеры предлагают за 1.48.
Прогноз: Лучано ранее ни разу не проигрывал Яннику. В 2023-м и 2024-м итальянец обыграл немца на грунте в аргентинской Кордове. При этом в обоих случаях ему хватило двух сетов. Несмотря на то, что Ханфман здорово играл в недавних матчах, считаем, что он, скорее всего, снова не сможет остановить Дардери, который находится в шаге от дебюта в топ-20.
Рекомендуемая ставка: победа Дардери в двух сетах за 2.22.