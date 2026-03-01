прогноз на финал турнира в Сантьяго, ставка за 2.22

Итальянец Лучано Дардери сыграет против немца Янника Ханфмана в финале турнира ATP 250 в Сантьяго (Чили). Матч пройдет 2 марта, начало — в 01:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Ханфман — Дардери с коэффициентом для ставки за 2.22.

Ханфман

Янник вышел в финал турнира ATP второй раз в карьере и впервые с 2020 года.

В 2017-м немецкий теннисист уступил в решающем матче на турнире в швейцарском Гштаде, а в 2020-м проиграл финал в австрийском Кицбюэле.

В первом круге текущего турнира Ханфман одержал победу над сербом Душаном Лайовичем — 6:0, 6:3.

Во втором раунде 34-летний теннисист обыграл аргентинца Камило Уго Карабельи — 6:4, 6:3.

В четвертьфинале Ханфман совершил камбэк в матче против литовца Вилюса Гаубаса — 3:6, 6:2, 6:2.

Но главным сюрпризом стала его уверенная победа над аргентинцем Франсиско Серундоло в 1/2 финала — 6:3, 6:4.

До этой недели Ханфман ни разу в текущем сезоне не проходил дальше второго круга.

Дардери

Лучано тем временем вышел в шестой финал на уровне основного тура.

При этом итальянец пятый раз добрался до финала с февраля прошлого года.

В 2025-м он стал чемпионом турниров в Марракеше, Бостаде и Умаге.

Дардери попал в число первых четырех сеяных, поэтому для выхода в финал ему надо было выиграть только три матча.

В первом он одержал победу над аргентинцем Мариано Навоне — 6:3, 3:6, 6:4.

В четвертьфинале Дардери обыграл соотечественника Андреа Пеллегрино — 6:3, 3:6, 6:2.

В полуфинале его соперником был аргентинцем Себастьян Баэс — 6:4, 6:3.

В середине февраля Дардери проиграл Франсиско Серундоло в финале грунтового турнира в Буэнос-Айресе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ханфмана в этом матче можно поставить за 2.64, победу Дардери букмекеры предлагают за 1.48.

Прогноз: Лучано ранее ни разу не проигрывал Яннику. В 2023-м и 2024-м итальянец обыграл немца на грунте в аргентинской Кордове. При этом в обоих случаях ему хватило двух сетов. Несмотря на то, что Ханфман здорово играл в недавних матчах, считаем, что он, скорее всего, снова не сможет остановить Дардери, который находится в шаге от дебюта в топ-20.

Рекомендуемая ставка: победа Дардери в двух сетах за 2.22.