прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 2.0

Бельгиец Александр Блокс сыграет против испанца Мартина Ландалусе в первом раунде квалификации «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 2 марта, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Блокс — Ландалусе с коэффициентом для ставки за 2.06.

Блокс

Александр в этом году провел уже 12 матчей.

И на данный момент у бельгийца весьма солидный баланс — 12 побед и четыре поражения.

Правда, здесь есть важный нюанс: в текущем сезоне Блокс до сих пор провел лишь один матч на уровне основной сетки ATP. На Открытом чемпионате Австралии он проиграл в первом круге португальцу Хайме Фарии.

Зато в начале января Блокс стал чемпионом «челленджера» в Канберре (Австралия), а в конце февраля дошел до финала в Лилле (Франция).

Блокс занимает 97-е место в текущей версии рейтинга ATP.

Ландалусе

Мартин тем временем очень слабо провел первые месяцы нового сезона.

На это указывают в том числе и результаты испанского теннисиста — три победы и шесть поражений.

Ландалусе не смог пройти квалификацию в Брисбене, на Открытом чемпионате Австралии и в Монпелье, проиграв Артуру Казо, Стефано Травалье и Клеманду Шидеху.

На «челленджере» в По 20-летний теннисист проиграл во втором круге Клеману Табуру, а в Лилле уступил на этой стадии Жерому Киму.

Ландалусе пока не поднимался в рейтинге выше 110-й строчки. Эту неделю он начал в статусе 155-й ракетки мира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Блокса в этом матче можно поставить за 1.20, победу Ландалусе букмекеры предлагают за 3.94.

Прогноз: некоторое время назад Ландалусе входил в список талантливых теннисистов, в чьем прогрессе практически не было сомнений. Однако пока игра и результаты испанца не соответствуют этим ожиданиям. В предстоящем матче он, скорее всего, сможет навязать борьбу, но не более того.

Рекомендуемая ставка: победа Блокса + тотал геймов больше 19,5 за 2.06.