прогноз на матч турнира в Дубае, ставка за 1.92

Россиянин Даниил Медведев сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале турнира ATP 500 в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 27 февраля, начало — в 16:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Оже-Альяссим — Медведев с коэффициентом для ставки за 1.92.

Оже-Альяссим

Феликс второй год подряд вышел в полуфинал дубайского «пятисотника».

В прошлом сезоне канадский теннисист добрался до финала, в котором уступил греку Стефаносу Циципасу.

В первом круге текущего турнира Оже-Альяссим одержал победу над китайцем Чжичжэнем Чжаном — 6:3, 7:6.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Во втором раунде североамериканец обыграл француза Джованни Мпетши-Перрикара — 6:4, 6:4.

В четвертьфинале Оже-Альяссим остановил чеха Иржи Легечку — 6:3, 7:6.

Прогнозы на теннис

Оже-Альяссим выиграл 11 из 12-ти последних матчей. В начале февраля он защитил титул в Монпелье, после чего дошел до финала в Роттердаме. В решающем матче нидерландского «пятисотника» Феликс проиграл австралийцу Алексу Де Минору.

Медведев

Даниил второй раз в сезоне вышел в полуфинал.

Его лучшим результатом в этом году пока остается победа на турнире ATP 250 в Брисбене.

В первом матче на этой неделе Медведев разгромил китайца Цзюньчэна Шана — 6:1, 6:3.

Во втором раунде его соперником был 40-летний швейцарец Стэн Вавринка — 6:2, 6:3.

В четвертьфинале Медведев разгромил американца Дженсона Бруксби — 6:2, 6:1.

В прошлом сезоне Даниил не смог пройти 1/4 финала в Дубае, тогда как в 2023-м стал победителем турнира, а в 2024-м добрался до полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 2.03, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.78.

Прогноз: ранее Даниил выиграл семь из девяти матчей против Феликса (на харде — семь из восьми). Однако сейчас вряд ли стоит говорить о том, что россиянина ждет встреча с удобным соперником. Оже-Альяссим чересчур хорошо играет в последнее время. Скорее всего, в пятницу у них будет тяжелейший поединок за место в финале.

1.92 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Оже-Альяссим — Медведев позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.