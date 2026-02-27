Россиянин Даниил Медведев сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале турнира ATP 500 в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 27 февраля, начало — в 16:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Оже-Альяссим — Медведев с коэффициентом для ставки за 1.92.
Оже-Альяссим
Феликс второй год подряд вышел в полуфинал дубайского «пятисотника».
В прошлом сезоне канадский теннисист добрался до финала, в котором уступил греку Стефаносу Циципасу.
В первом круге текущего турнира Оже-Альяссим одержал победу над китайцем Чжичжэнем Чжаном — 6:3, 7:6.
Во втором раунде североамериканец обыграл француза Джованни Мпетши-Перрикара — 6:4, 6:4.
В четвертьфинале Оже-Альяссим остановил чеха Иржи Легечку — 6:3, 7:6.
Оже-Альяссим выиграл 11 из 12-ти последних матчей. В начале февраля он защитил титул в Монпелье, после чего дошел до финала в Роттердаме. В решающем матче нидерландского «пятисотника» Феликс проиграл австралийцу Алексу Де Минору.
Медведев
Даниил второй раз в сезоне вышел в полуфинал.
Его лучшим результатом в этом году пока остается победа на турнире ATP 250 в Брисбене.
В первом матче на этой неделе Медведев разгромил китайца Цзюньчэна Шана — 6:1, 6:3.
Во втором раунде его соперником был 40-летний швейцарец Стэн Вавринка — 6:2, 6:3.
В четвертьфинале Медведев разгромил американца Дженсона Бруксби — 6:2, 6:1.
В прошлом сезоне Даниил не смог пройти 1/4 финала в Дубае, тогда как в 2023-м стал победителем турнира, а в 2024-м добрался до полуфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 2.03, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.78.
Прогноз: ранее Даниил выиграл семь из девяти матчей против Феликса (на харде — семь из восьми). Однако сейчас вряд ли стоит говорить о том, что россиянина ждет встреча с удобным соперником. Оже-Альяссим чересчур хорошо играет в последнее время. Скорее всего, в пятницу у них будет тяжелейший поединок за место в финале.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.