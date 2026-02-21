прогноз на матч турнира в Делрей-Бич, ставка за 2.18

Американцы Томми Пол и Лернер Тьен встретятся в полуфинале турнира ATP 250 в Делрей-Бич (США). Матч пройдет 21 февраля, начало — в 04:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Пол — Тьен с коэффициентом для ставки за 2.18.

Пол

Томми третий раз в карьере вышел в полуфинал турнира в Делрей-Бич.

Его лучшим результатом здесь пока остается выход в финал в 2024 году.

В первом американец одержал волевую победу над французом Корантеном Муте — 4:6, 6:3, 6:4.

Во втором раунде Пол выиграл у австралийца Адама Уолтона — 7:6, 6:3.

В четвертьфинале Пол остановил главного фаворита турнира Тейлора Фрица — 6:4, 6:3. Сопернику, который на прошлой неделе провел пять изнурительных матчей в Далласе, все-таки не хватило «топлива» на эту игру.

Прогнозы на теннис

В этом году Пол пока ни разу не выигрывал больше трех матчей подряд. В январе он дошел до полуфинала в Аделаиде и добрался до 1/8 финала на Открытом чемпионате Австралии.

Тьен

Лернер на этой неделе попал в число первых четырех сеяных и стартовал сразу со второго круга.

В первом матче американский теннисист одержал победу над поошлогодним чемпионом турнира в Делрей-Бич Миомиром Кецмановичем — 6:4, 6:7, 7:6.

В решающем сете при счете 4:5 Тьен отыграл у серба подачу на матч.

В четвертьфинале у 20-летнего теннисиста был тяжелейший матч против Фрэнсиса Тиафо — 7:6, 3:6, 7:5.

Лучшим результатом Тьена в этом году пока остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, благодаря которому он приблизился к дебюту в топ-20. Эту неделю Лернер проводит в статусе 23-й ракетки мира.

На прошлой неделе Тьен проиграл 37-летнему хорвату Марину Чиличу на старте «пятисотника» в Далласе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 1.63, победу Тьена букмекеры предлагают за 2.27.

Прогноз: Лернер еще ни разу не играл против Томми, и мы не удивимся, если в предстоящем матче у него будут проблемы. Опытный Пол наверняка подготовит несколько сюрпризов для соотечественника.

Рекомендуемая ставка: победа Пола + тотал геймов больше 19,5 за 2.18.