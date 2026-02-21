Свитолина обыграет Пегулу и заберет титул в Дубае?

прогноз на финал турнира в Дубае, ставка за 3.26

Американка Джессика Пегула сыграет против украинки Элины Свитолиной в финале турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 21 февраля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Свитолина — Пегула с коэффициентом для ставки за 3.26.

Свитолина

Элина вышла в финал на уровне WTA 1000 впервые с 2018 года.

Украинка выигрывала турнир в Дубае в 2017 и 2018-м.

Свитолина попала в число сеяных и пропускала первый круг, а во втором ее соперницей была Паула Бадоса, которая проиграла первый сет со счетом 4:6 и сразу после этого снялась из-за травмы.

В третьем раунде 31-летняя теннисистка совершила камбэк в матче против швейцарки Белинды Бенчич — 4:6, 6:1, 6:3.

В четвертьфинале Свитолина провела три сета против хорватки Антонии Ружич — 3:6, 6:2, 6:3.

В полуфинале девятая ракетка мира выиграла у американки Кори Гауфф — 6:4, 6:7, 6:4.

Прогнозы на теннис

В этом году Свитолина выиграла 15 матчей из 17-ти. До сих пор ее лучшим результатом в 2026-м был выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

Пегула

Джессика восьмой раз в карьере сыграет в финале «тысячника».

Американка выиграла три из семи предыдущих финалов на этом уровне.

В полуфинале текущего турнира Пегула одержала волевую победу над Амандой Анисимовой — 1:6, 6:4, 6:3. Интересно, что во втором сете соперница дважды вела с брейком.

Джессика Пегула globallookpress.com

В первом матче Пегула разгромила представительницу Франции Варвару Грачеву — 6:4, 6:0.

После этого пятая ракетка мира одержала уверенную победу над соотечественницей Ивой Йович — 6:4, 6:2.

В четвертьфинале у Пегулы был непростой матч против датчанки Клары Таусон — 6:3, 2:6, 6:4.

Джессика выиграла 12 из 14-ти матчей в этом сезоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Свитолину в этом матче можно поставить за 2.18, победу Пегулы букмекеры предлагают за 1.72.

Прогноз: Джессика выиграла пять из восьми матчей против Элины. В прошлом году американка победила украинку на харде в Дохе и Индиан-Уэллс. Несмотря на то, что статистика в пользу Пегулы, ставить против Свитолиной все равно опасно, зная ее характер. Скорее всего, финал получится максимально напряженным.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.99.

Прогноз: вполне вероятно, что как минимум в одном сете теннисисткам понадобится тай-брейк.

Ставка: тотал тай-брейков больше 0,5 за 3.26.