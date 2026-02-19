Россиянин Карен Хачанов сыграет против испанца Карлоса Алькараса в четвертьфинале турнира в Дохе (Катар). Матч пройдет 19 февраля, начало — в 19:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Алькарас — Хачанов с коэффициентом для ставки за 1.92.
Алькарас
Карлос пока не проиграл ни сета на этой неделе, но при этому ему уже пришлось несколько раз понервничать.
В первом круге у испанского теннисиста был напряженный матч против француза Артура Риндеркнеша — 6:4, 7:6.
Во втором раунде Алькарас обыграл Валантену Руайе — 6:2, 7:5. Во втором сете француз вел со счетом 5:2.
«Не буду врать, в какие-то моменты я думал о третьем сете. Но это была лишь мимолетная мысль — все остальное время я искал решение», — сказал Карлос после победы над Руайе.
Победная серия Алькараса на харде на открытых кортах теперь составляет 27 матчей.
Хачанов
Карен вышел в четвертьфинал турнира ATP впервые с августа прошлого года.
В отличие от Алькараса, россиянин на этой неделе провел уже два трехсетовых матча.
В первом круге у него был нервный матч против Синтаро Мотидзуки.
Хачанов выиграл у японца со счетом 6:1, 3:6, 6:4.
Во втором раунде Хачанов отдал сет венгру Мартону Фучовичу — 6:2, 4:6, 6:4.
На прошлой неделе Карен не смог пройти второй круг в Роттердаме, проиграв испанцу Хауме Муньяру. Перед этим у него были проблемы в матче против Йеспера де Йонга.
В этом году Хачанов пока ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.10, победу Хачанова букмекеры предлагают за 6.65.
Прогноз: Карлос ведет 5-0 в противостоянии с Кареном. Также стоит обратить внимание, что ранее россиянин не взял ни одного сета в матчах с испанцем. Карен избежит разгромного поражения, если сможет стабильно подавать первым мячом, но на большее здесь сложно рассчитывать.
Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.