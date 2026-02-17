прогноз на матч турнира в Дохе, ставка за 1.95

Испанец Карлос Алькарас сыграет против француза Артура Риндеркнеша в первом круге турнира ATP 500 в Дохе (Катар). Матч пройдет 17 февраля, начало — в 19:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Алькарас — Риндеркнеш с коэффициентом для ставки за 1.95.

Алькарас

Карлос сыграет впервые после победы на Открытом чемпионате Австралии.

В Мельбурне испанец за весь турнир проиграл лишь три сета.

В полуфинале у Алькараса был тяжелейший пятисетовый матч против Саши Зверева, а в решающем матче он отдал одну партию Новаку Джоковичу.

В остальных раундах Алькарас спокойно обыграл Адама Уолтона, Янника Ханфмана, Корантена Муте, Томми Пола и Алекса Де Минора.

Кроме того, перед австралийским мэйджором Алькарас выиграл у Янника Синнера в рамках выставочного матча в южнокорейским Инчхоне.

Риндеркнеш

Артур в этом году пока не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки ATP.

Несмотря на это, французский теннисист по-прежнему находится в топ-30.

На Открытом чемпионате Австралии Риндеркнеш проиграл в первом круге венгру Фабиану Марожану.

На недавнем «пятисотнике» в Роттердаме Риндеркнеш уступил греку Стефаносу Циципасу.

В начале февраля Артур обыграл словаков Норберта Гомбоша и Алекса Молчана в рамках Кубка Дэвиса.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Алькараса не будет проблем в предстоящем матче. На победу Риндеркнеша можно поставить за 13.75.

Прогноз: Карлос ведет 4-0 в противостоянии с Артуром. Но здесь важно уточнить, что все предыдущие матчи были напряженными. Скорее всего, испанец подтвердит статус фаворита, но у него вряд ли получится выиграть с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 19,0 за 1.95.