Китаянка Циньвэнь Чжэн сыграет против венгерки Анны Бондар в первом круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 5 мая, начало — в 12:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Бондар — Чжэн с коэффициентом для ставки за 2.07.
Бондар
Анна успешно проводит грунтовую часть сезона.
В конце апреля венгерская теннисистка дошла до четвертого круга на престижном турнире в Мадриде.
На «тысячнике» в столице Испании Бондар обыграла Викторию Голубич, Элину Свитолину и Лауру Самсон. В 1/8 финала она была максимально близка к победе над Миррой Андреевой (7:6, 3:6, 6:7).
Перед этим Бондар добралась до четвертьфинала на турнире WTA 250 в Руане (Франция).
Кроме того, в начале апреля Бондар прошла два раунда на грунтовом «пятисотнике» в Чарлстоне.
В этом году Анна провела 28 матчей. На этом отрезке у нее 17 побед и 11 поражений.
Чжэн
Циньвэнь в этом году провела пока лишь девять побед (пять побед и четыре поражения).
Китаянка пропустила заключительную часть прошлого сезона и начало текущего из-за травмы локтя.
На «тысячнике» в Мадриде Чжэн в первом круге одержала победу над Софией Кенин, а во втором проиграла Елене Рыбакиной (6:4, 4:6, 3:6).
Лучшим результатом Чжэн в этом сезоне пока остается выход в третий раунд на «тысячнике» в Дохе и Майами.
В трех предыдущих сезонах Циньвэнь ни разу не проигрывала в Риме раньше четвертьфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Бондар в этом матче можно поставить за 2.85, победу Чжэн букмекеры предлагают за 1.42.
Прогноз: Циньвэнь, возможно, пока не набрала оптимальную форму, но в предстоящем матче она, скорее всего, подтвердит статус фаворитки.
Рекомендуемая ставка: победа Чжэн в двух сетах за 2.07.