прогноз на матч турнира в Риме, ставка за 2.07

Китаянка Циньвэнь Чжэн сыграет против венгерки Анны Бондар в первом круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Матч пройдет 5 мая, начало — в 12:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Бондар — Чжэн с коэффициентом для ставки за 2.07.

Бондар

Анна успешно проводит грунтовую часть сезона.

В конце апреля венгерская теннисистка дошла до четвертого круга на престижном турнире в Мадриде.

На «тысячнике» в столице Испании Бондар обыграла Викторию Голубич, Элину Свитолину и Лауру Самсон. В 1/8 финала она была максимально близка к победе над Миррой Андреевой (7:6, 3:6, 6:7).

Перед этим Бондар добралась до четвертьфинала на турнире WTA 250 в Руане (Франция).

Кроме того, в начале апреля Бондар прошла два раунда на грунтовом «пятисотнике» в Чарлстоне.

В этом году Анна провела 28 матчей. На этом отрезке у нее 17 побед и 11 поражений.

Чжэн

Циньвэнь в этом году провела пока лишь девять побед (пять побед и четыре поражения).

Китаянка пропустила заключительную часть прошлого сезона и начало текущего из-за травмы локтя.

На «тысячнике» в Мадриде Чжэн в первом круге одержала победу над Софией Кенин, а во втором проиграла Елене Рыбакиной (6:4, 4:6, 3:6).

Лучшим результатом Чжэн в этом сезоне пока остается выход в третий раунд на «тысячнике» в Дохе и Майами.

В трех предыдущих сезонах Циньвэнь ни разу не проигрывала в Риме раньше четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бондар в этом матче можно поставить за 2.85, победу Чжэн букмекеры предлагают за 1.42.

Прогноз: Циньвэнь, возможно, пока не набрала оптимальную форму, но в предстоящем матче она, скорее всего, подтвердит статус фаворитки.

2.07 Победа Чжэн в двух сетах

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч Бондар — Чжэн принесёт прибыль 1070₽, общая выплата — 2070₽

Рекомендуемая ставка: победа Чжэн в двух сетах за 2.07.