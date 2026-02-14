Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против чешки Барборы Крейчиковой в первом круге турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 15 февраля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Павлюченкова — Крейчикова с коэффициентом для ставки за 2.07.
Павлюченкова
Анастасия провалила стартовый отрезок сезона, по итогам которого она оказалась за пределами топ-100.
Эту неделю она проводит в статусе 110-й ракетки мира. В этом году Павлюченкова до сих пор не выиграла ни одного матча.
Текущая серия поражений российской теннисистки составляет пять матчей.
В январе Павлюченкова не прошла первый круг в Брисбене и на Открытом чемпионате Австралии, проиграв Соране Кырсте и Чжосюань Бай.
На «пятисотнике» в Дубае она уступила в первом раунде американке Маккартни Кесслер, а в Дохе потерпела разгромное поражение от бельгийки Элизы Мертенс (2:6, 1:6).
Крейчикова
Барбора сыграет впервые после Открытого чемпионата Австралии.
Текущая серия поражений чешской теннисистки составляет три матча.
В начале января Крейчикова на командном турнире United Cup обыграла норвежку Малене Хельге и австралийку Майю Джойнт и уступила Эльзе Мертенс.
На Australian Open двукратная чемпионка турниров «Большого шлемов» проиграла в первом раунде Диане Шнайдер. В Хобарте она тоже не прошла первый круг, уступив американке Пейтон Стернс.
Также стоит обратить внимание, что Крейчикова в предыдущих сезонах успешно выступала в Дубае: в 2023-м она выиграла этот турнир, а в 2021-м дошла до финала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Павлюченкову в этом матче можно поставить за 2.81, победу Крейчиковой букмекеры предлагают за 1.43.
Прогноз: Насте, конечно, совсем не повезло с соперницей — будет чересчур сложно. Скорее всего, Барбора продлит серию поражений российской теннисистки.
Рекомендуемая ставка: победа Крейчиковой в двух сетах за 2.07.