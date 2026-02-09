прогноз на матч турнира в Дохе, ставка за 1.93

Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против китаянки Синьюй Ван во втором круге турнира WTA 1000 в Дохе (Катар). Матч пройдет 10 февраля, начало — в 12:00 мск.

Ван

Синьюй в первом раунде выиграла у колумбийки Эмилианы Аранго.

Китаянке, которая перед матчем считалась явной фавориткой, хватило двух сетов для победы над латиноамериканкой — 6:1, 7:5.

Ван успешно провела стартовый отрезок сезона, по итогам которого приблизилась к дебюту в топ-30.

В начале января Ван дошла до финала на турнире WTA 250 в новозеландском Окленде.

Прогнозы на теннис

На Открытом чемпионате Австралии 24-летняя китаянка дошла до четвертого круга. Прежде чем проиграть Аманде Анисимовой, она победила Ангелину Калинину, Алену Остапенко и Линду Носкову.

На прошлой неделе Ван дошла до четвертьфинала в Клуж-Напоке (Румыния).

Рыбакина

Елена попала в число сеяных и стартует сразу со второго круга.

Рыбакина проведет первый матч после победы над Открытом чемпионате Австралии.

В финале мельбурнского мэйджора представительница Казахстана одержала победу над Ариной Соболенко — 6:4, 4:6, 6:4.

Остальным соперницами — Кайе Юван, Варваре Грачевой, Терезе Валентовой, Элизе Мертенс, Иге Свентек и Джессике Пегуле — Рыбакина не отдала ни одного сета.

Всего в этом году Елена провел 10 матчей. В начале января она дошла до четвертьфинала «тысячника» в Брисбене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Рыбакиной не будет проблем в предстоящем матче. На победу Ван можно поставить за 9.40.

Прогноз: У Рыбакиной было достаточно времени на восстановление после Открытого чемпионата Австралии. Скорее всего, она уверенно подтвердит статус явной фаворитки предстоящего матча.

Также добавим, что в прошлом году Елена разгромила китаянку на грунте в Страсбурге — 6:1, 6:3.

1.93 Победа Рыбакиной + тотал геймов меньше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч Ван — Рыбакина принесёт прибыль 930₽, общая выплата — 1930₽

Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной + тотал геймов меньше 19,5 за 1.93.