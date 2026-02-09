прогноз на матч турнира в Дохе, ставка за 2.48

Россиянка Анна Калинская сыграет против американки Эммы Наварро во втором круге турнира WTA 1000 в Дохе (Катар). Матч пройдет 10 февраля, начало — в 12:00 мск.

Наварро

Эмма в первом круге одержала победу над 38-летней немкой Татьяной Марией — 7:5, 6:1.

Американская теннисистка неубедительно провела стартовый отрезок сезона, но при этом по-прежнему находится в топ-20.

Лучшим результатом Наварро в этом году пока остается выход в четвертьфинал «пятисотника» в Аделаиде.

На недавнем «пятисотнике» в Абу-Даби Эмма проиграла в стартовом матче соотечественнице Хейли Баптист.

Прогнозы на теннис

В Окленде и на Открытом чемпионате Австралии Наварро тоже не выиграла ни одного матча, уступив Франческе Джонс и Магде Линетт соответственно.

Калинская

Анна начала турнир с уверенной победы над Джессикой Боусас Манейро.

Российская теннисистка отдала испанке лишь три гейма — 6:2, 6:1.

В этом сезоне Калинская до сих пор смогла выиграть больше одного матча только на Открытом чемпионате Австралии.

В Мельбурне она прошла два раунда — обыграла Сонай Картал и Юлию Грабер, после чего уступила Иге Свентек (1:6, 6:1, 1:6).

На турнирах в Брисбене и Аделаиде Калинская выиграла по одному матчу. В первом случае она уступила Джессике Пегуле, а во втором — Виктории Мбоко.

Анна впервые в карьере прошла раунд на «тысячнике» в Дохе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Наварро в этом матче можно поставить за 2.06, победу Калинской букмекеры предлагают за 1.76.

Прогноз: несмотря на то, что на этот раз Анну ждет встреча с соперницей из топ-20, считаем, что она снова уверенно пройдет в следующий раунд. Наварро в последнее время редко показывает свой лучший теннис.

2.48 Победа Калинской в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.48 на матч Наварро — Калинская позволит вывести на карту выигрыш 1480₽, общая выплата — 2480₽

Рекомендуемая ставка: победа Калинской в двух сетах за 2.48.