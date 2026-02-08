Россиянка Анастасия Захарова сыграет против представительницы Латвии Алены Остапенко в первом круге турнира WTA 1000 в Дохе (Катар). Матч пройдет 9 февраля, начало — в 15:00 мск.
Захарова
Анастсия пробилась в основную сетку катарского «тысячника» через квалификацию.
В отборе российская теннисистка обыграла австрийку Юлию Грабер и бразильянку Беатрис Хаддад-Майя.
Примечательно, что в этих матчах она не отдала ни одного сета.
Захарова впервые в этом году выиграла два матча подряд.
Лучшим результатом 24-летней теннисистки в текущем сезоне пока остается выход во второй раунд турнира в Клуж-Напоке (Румыния). Здесь она обыграла экс-первую ракетку Каролину Плишкову, после чего уступила Анастасии Потаповой.
Остапенко
Алена приехала в Доху защищать прошлогодний финал и 650 очков.
Судя по тому, как она провела недавние турниры, сейчас вряд ли стоит рассчитывать, что Остапенко снова будет бороться за титул.
В этом сезоне Остапенко до сих пор выиграла лишь два матча.
На недавнем «пятисотнике» в Абу-Даби представительница Латвии в первом круге с трудом обыграла россиянку Оксану Селехметьеву, а во втором уступила Саре Бейлек.
В январе Остапенко не выиграла ни одного матча в Брисбене и Аделаиде и прошла раунд на Открытом чемпионате Австралии.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Захарову в этом матче можно поставить за 2.42, победу Остапенко букмекеры предлагают за 1.56.
Прогноз: с одой стороны, у Алены вроде бы не должно быть проблем с мотивацией, учитывая, какими проблемами для нее может обернуться поражение на старте турнира. Но в ее случае такая логика редко работает. Оптимальной будет ставка без учета исхода.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.