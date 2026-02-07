Россиянка Вера Звонарева сыграет против американки Пейтон Стернс в первом круге турнира WTA 1000 в Дохе (Катар). Матч пройдет 8 февраля, начало — в 13:30 мск.
Стернс
Лучшим результатом Пейтон в новом сезоне пока остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.
В Мельбурне американская теннисистка выиграла у Софии Кенин и Петры Марчинко, после чего уступила Аманде Анисимовой.
В новозеландском Окленде Стернс проиграла в первом круге испанке Кейтлин Кеведо.
В австралийском Хобарте Стернс в первом раунде одержала победу над Барборой Крейчиковой, а во втором проиграла Ольге Данилович.
Стернс завершила прошлый сезон с отрицательным балансом (19 побед, 21 поражение). При этом в 2025-м она какое-то время входила в топ-30.
Звонарева
Вера впервые с октября 2023 года вышла в основную сетку турнира WTA.
Безусловно, для многих это стало сюрпризом с учетом того, что россиянке уже 41 год.
Но Звонарева в очередной раз напомнила, что в ее случае не стоит акцентировать внимание на возрасте.
В первом отборочном матче она выиграла у Шуай Чжан.
Бывшей второй ракетке мира хватило двух сетов для победы над опытной китаянкой — 6:3, 6:3.
Во финале квалификации Звонарева одержала победу над 60-й ракеткой мира Магдаленой Френх — 6:3, 7:6.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Стернс в этом матче можно поставить за 1.44, победу Звонаревой букмекеры предлагают за 2.78.
Прогноз: просто напомним, что в прошлом году 24-летняя Стернс проиграла 45-летней Винус Уильямс в первом круге «пятисотника» в Вашингтоне.
Рекомендуемая ставка: победа Звонаревой за 2.78.