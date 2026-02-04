прогноз на матч турнира в Абу-Даби, ставка за 2.45

Россиянка Екатерина Александрова сыграет против филиппинки Александры Эалы в четвертьфинале турнира WTA в Абу-Даби (ОАЭ). Матч пройдет 5 февраля, начало — в 13:30 мск.

Эала

Александра второй раз в сезоне вышла в четвертьфинал турнира WTA.

Лучшим результатом филиппинской теннисистки в этом году пока остается выход в полуфинал турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.

В первом круге Эала одержала уверенную победу над представительницей Турции Зейнеп Сонмез — 6:4, 6:3.

Между тем, во втором раунде Эала показала, что надо делать в почти безвыходных ситуациях.

Александра совершила невероятный камбэк в матче против белоруски Александры Соснович — 2:6, 6:4, 7:6.

Во втором сете Эала проигрывала 0:4. При счете 2:5 соперница не смогла реализовать матчбол.

Александрова

Екатерина попала в список сеяных и стартовала сразу со второго раунда.

В первом матче российская теннисистка одержала уверенную победу над Даяной Ястремской.

Вопреки ожиданиям, Александрова отдала украинской теннисистке лишь три гейма — 3:6, 0:6.

Александрова прервала серию из трех поражений.

Еще в начале января Александрова на турнире в Брисбене победила Софию Кенин, после чего уступила Каролине Муховой.

На «пятисотнике» в Аделаиде 31-летняя россиянка проиграла в первом круге румынке Жаклин Кристиан, а на Открытом чемпионате Австралии Александрова уступила Зейнеп Сонмез.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эалу в этом матче можно поставить за 3.20, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.33.

Прогноз: несмотря на столь мощный старт Александровой, считаем, что оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода. Эала действительно опасная соперница. Достаточно вспомнить, как она в прошлом году обыгрывала Игу Свентек.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.45.