Россиянка Екатерина Александрова сыграет против филиппинки Александры Эалы в четвертьфинале турнира WTA в Абу-Даби (ОАЭ). Матч пройдет 5 февраля, начало — в 13:30 мск.
Эала
Александра второй раз в сезоне вышла в четвертьфинал турнира WTA.
Лучшим результатом филиппинской теннисистки в этом году пока остается выход в полуфинал турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.
В первом круге Эала одержала уверенную победу над представительницей Турции Зейнеп Сонмез — 6:4, 6:3.
Между тем, во втором раунде Эала показала, что надо делать в почти безвыходных ситуациях.
Александра совершила невероятный камбэк в матче против белоруски Александры Соснович — 2:6, 6:4, 7:6.
Во втором сете Эала проигрывала 0:4. При счете 2:5 соперница не смогла реализовать матчбол.
Александрова
Екатерина попала в список сеяных и стартовала сразу со второго раунда.
В первом матче российская теннисистка одержала уверенную победу над Даяной Ястремской.
Вопреки ожиданиям, Александрова отдала украинской теннисистке лишь три гейма — 3:6, 0:6.
Александрова прервала серию из трех поражений.
Еще в начале января Александрова на турнире в Брисбене победила Софию Кенин, после чего уступила Каролине Муховой.
На «пятисотнике» в Аделаиде 31-летняя россиянка проиграла в первом круге румынке Жаклин Кристиан, а на Открытом чемпионате Австралии Александрова уступила Зейнеп Сонмез.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Эалу в этом матче можно поставить за 3.20, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.33.
Прогноз: несмотря на столь мощный старт Александровой, считаем, что оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода. Эала действительно опасная соперница. Достаточно вспомнить, как она в прошлом году обыгрывала Игу Свентек.
Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.45.