прогноз на матч турнира в Абу-Даби, ставка за 1.92

Россиянка Оксана Селехметьева сыграет против представительницы Латвии Алены Остапенко в первом круге турнира WTA 500 в Аду-Даби (ОАЭ). Матч пройдет 2 февраля, начало — в 15:00 мск.

Селехметьева

Оксана пробилась в основную сетку турнира через квалификацию.

В отборе российская теннисистка обыграла австралийку Эллен Перес. Еще в одном матче ее соперницей была мексиканка Рената Сарасуа, которая в начале первого сета была вынуждена сняться из-за травмы.

Селехметьева приехала в Абу-Даби после успешного выступления на Открытом чемпионате Австралии.



В Мельбурне она впервые в карьере дошла до третьего круга на турнире «Большого шлема».

Главным сюрпризом стала победа Селехметьевой над полуфиналисткой Australian Open-2025 Паулой Бадосой (6:4, 6:4). В первом круге она обыграла немку Эллу Зайдель, а в третьем уступила американке Джессике Пегуле.

Новую неделю Оксана начнет в статусе 76-й ракетки мира. Это пока что ее наивысшая позиция в карьере.

Остапенко

Алена в этом году выиграла пока лишь один матч.

На Открытом чемпионате Австралии теннисистка из Латвии в первом круге одержала победу над словачкой Ребеккой Шрамковой, а во втором проиграла китаянке Синьюй Ван.

В Брисбене Остапенко проиграла в первом раунде румынке Соране Кырсте.

На «пятисотнике» в Аделаиде Остапенко не смогла завершить матч первого круга против чешки Терезы Валентовой.

В прошлом году Алена уступила Онс Жабер в первом раунде «пятисотника» в Абу-Даби. Но вскоре после этого она дошла до финала на «тысячнике» в Дохе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Селехметьеву в этом матче можно поставить за 2.30, победу Остапенко букмекеры предлагают за 1.61.

Прогноз: учитывая непредсказуемость Остапенко, есть смысл взять ставку без учета исхода. Но при это важно понимать, что Селехметьевой будет очень тяжело, если у сопернице удалось как следует подготовиться.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.