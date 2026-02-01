Россиянка Анастасия Захарова сыграет против чешки Каролины Плишковой в первом круге турнира WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния). Матч пройдет 2 февраля, начало — в 12:00 мск.
Плишкова
Каролина наконец-то вернулась в тур после сложной травмы голеностопа.
Осенью прошлого года чешская теннисистка провела несколько матчей на турнирах WTA 125 в Португалии и Турции, после чего решила отложить полноценное возвращение на начало текущего сезона.
«Мои цели на данный момент очень скромные. Я не хочу требовать от себя чрезмерного. Пока будет достаточно, если смогу играть без боли и не сниматься после нескольких матчей», — сказала экс-первая ракетка мира в конце декабря.
Судя по ее выступлению на Открытом чемпионате Австралии, Плишкова находится в хорошей форме.
В Мельбурне она дошла до третьего раунда, и это можно считать серьезным успехом на фоне ее недавних проблем.
Плишкова обыграла Слоан Стивенс и Дженис Тьен, после чего уступила чемпионке Australian Open-2025 Мэдисон Киз.
Захарова
Анастасия пока не выиграла ни одного матча в этом году.
На «пятисотнике» в Брисбене российская теннисистка проиграла в первом круге квалификации австралийке Оливии Гадецки.
На Открытом чемпионате Австралии Захарова попала в основную сетку, но не смогла пройти первый раунд.
В Мельбурне 24-летняя теннисистка проиграла американке Джессике Пегуле со счетом 2:6, 1:6.
В прошлом году лучшим результатом Захаровой стал выход в полуфинал турнира WTA 250 в Кливленде, после которого она некоторое время провела в топ-100.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Плишкову в этом матче можно поставить за 1.51, победу Плишковой букмекеры предлагают за 2.55.
Прогноз: многое будет зависеть от физического состояния Плишковой. Если чешку ничего не беспокоит, она, скорее всего, обыграет Захарову.
Рекомендуемая ставка: победа Плишковой в двух сетах за 2.24.