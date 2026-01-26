Американка Кори Гауфф сыграет против украинки Элины Свитолиной в четвертьфинале Australian Open. Матч пройдет 27 января в Мельбурне, начало — в 11:00 мск.
Гауфф
Кори третий год подряд вышла в четвертьфинал австралийского мэйджора.
Лучшим результатом американки в Мельбурне пока остается выход в полуфинал в 2024 году. В 2025-м она проиграла в четвертьфинале Пауле Бадосе.
В первом круге текущего турнира Гауфф одержала победу над представительницей Узбекистана Камиллой Рахимовой — 6:2, 6:3.
Во втором раунде ее соперницей была сербка Ольга Данилович — 6:2, 6:2.
В третьем круге Гауфф совершила камбэк в матче против соотечественницы Хейли Баптист — 3:6, 6:0, 6:3.
В 1/8 финала 21-летняя теннисистка одержала победу над чешкой Каролиной Муховой — 6:1, 3:6, 6:3.
Гауфф выиграла семь из восьми последних матчей. В первой половине января она одержала победы над Соланой Сьеррой, Марией Саккари и Игой Свентек (6:4, 6:2) на United Cup.
Свитолина
Элина четвертый раз в карьере сыграет в четвертьфинале австралийского мэйджора.
На данный момент это ее лучший результат в Мельбурне.
В отличие от Гауфф, украинка до сих пор не проиграла ни сета на текущем турнире.
В 1/8 финала Свитолина одержала уверенную победу над Миррой Андреевой — 6:2, 6:4.
В третьем круге у нее был тяжелейший матч против Дианы Шнайдер — 7:6, 6:3.
В первом раунде Свитолина обыграла испанку Кристину Букшу (6:4, 6:1), а во втором — польку Линду Климовичову (7:5, 6:1).
Победная серия Элины составляет уже девять матчей. В начале января она стала чемпионкой турнира в новозеландском Окленде. Также стоит добавить, что на этом отрезке 31-летняя теннисистка отдала лишь один сет.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 1.51, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 2.65.
Прогноз: есть один удивительный факт — Кори выиграла каждый турнир, на котором проходила Мухову. Это происходило на «тысячниках» в Цинциннати в 2023-м и Пекине в 2024-м, на US Open-2023 и на United Cup-2025.
Кроме того, Гауфф выиграла два из трех матчей против Свитолиной. Единственную пока что победу над американкой опытнейшая украинка одержала в 2021 году.
В общем, мы считаем, что Кори, в отличие от Андреевой и Шнайдер, остановит Свитолину.
Рекомендуемая ставка: победа Гауфф в двух сетах за 2.14.