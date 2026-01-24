прогноз на матч Australian Open, ставка за 2.15

Россиянка Мирра Андреева сыграет против украинки Элины Свитолиной в 1/8 финала Australian Open. Матч пройдет 25 января, начало — в 09:00 мск.

Свитолина

Элина шестой раз в карьере вышла в 1/8 финала австралийского мэйджора.

Ее лучшим результатом в Мельбурне пока остается выход в четвертьфинал в 2018-м, 2019-м и 2025 году.

На текущем турнире украинка пока не отдала ни одного сета.

При этом в третьем круге у Свитолиной был тяжелейший матч против Дианы Шнайдер — 7:6, 6:3.

В первом раунде Свитолина обыграла испанку Кристину Букшу (6:4, 6:1), а во втором — польку Линду Климовичову (7:5, 6:1).

Прогнозы и ставки на Australian Open

Победная серия Элины составляет уже восемь матчей. В начале января она стала чемпионкой турнира в новозеландском Окленде. Здесь 31-летняя теннисистка обыграла Варвару Грачеву, Кэти Бултер, Сонай Картал, Иву Йович и Синьюй Ван.

Андреева

Мирра третий год подряд вышла в четвертый раунд австралийского мэйджора.

При этом и в 2024-м, и в 2025-м она не смогла пройти 1/8 финала, проиграв Барборе Крейчиковой и Арине Соболенко соответственно.

В первом раунде текущего турнира у россиянки был нервный матч против Донны Векич. Андреева слабо провела первый сет, но в решающем повесила хорватке «баранку» — 4:6, 6:3, 6:0.

Во втором круге 18-летняя теннисистка разгромила гречанку Марию Саккари — 6:0, 6:4.

В третьем раунде Андреева обыграла румынку Елену Габриэлу Русе — 6:3, 6:4.

Победная серия Андреевой теперь составляет семь матчей. На неделе перед австралийским мэйджором она стала чемпионкой «пятисотника» в Аделаиде.

На этом турнире Мирра не отдала соперницам ни одного сета, в том числе Диане Шнайдер в полуфинале. В остальных раундах она обыграла Мари Боузкову, Майю Джойнт и Викторию Мбоко.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Свитолину в этом матче можно поставить за 2.58, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.50.

Прогноз: то, что не удалось Шнайдер, скорее всего, сделает Мирра. При этом мы склоняемся к тому, что ей хватит двух сетов для победы над украинкой.

Также стоит добавить, что в прошлом году Андреева обыграла Свитолину на «тысячнике» в Индиан-Уэллс со счетом 7:5, 6:3.

2.15 Победа Андреевой в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч Свитолина — Андреева позволит вывести на карту выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой в двух сетах за 2.15.