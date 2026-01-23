прогноз на матч Australian Open, ставка за 1.92

Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против чешки Терезы Валентовой в третьем круге Australian Open. Матч пройдет 24 января, начало — в 11:00 мск.

Рыбакина

Елена пока не проиграла ни одного сета на этом турнире.

В первом круге представительница Казахстана обыграла словенку Кайю Юван — 6:4, 6:3.

Во втором раунде Рыбакина одержала победу над представительницей Франции Варварой Грачевой — 7:5, 6:2.

Рыбакина выиграла 15 из 16-ти последних матчей.

Исключением на этом отрезке стала встреча с Каролиной Муховой в четвертьфинале турнира турнира в Брисбене. Елена проиграла чешке со счетом 2:6, 6:2, 4:6.

Прогнозы и ставки на Australian Open

Ранее Рыбакина лишь дважды проходила третий раунд в Мельбурне: в 2023-м она добралась до финала, а в 2025-м — до 1/8 финала.

Валентова

Тереза тем временем впервые в карьере вышла в третий круг на турнире «Большого шлема».

В первом раунде чешская теннисистка одержала победу над австралийкой Майей Джойнт — 6:4, 6:4.

Во втором раунде у Валентовой был непростой матч против соотечественницы Линды Фрухвиртовой — 7:5, 2:6, 6:3.

Валентова закрепилась в топ-100 по итогам прошлого сезона. В текущей версии рейтинга она занимает 54-е место.

В начале января 18-летняя теннисистка не прошла первый круг в Брисбене и проиграла Мэдисон Киз во втором раунде турнира в Аделаиде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.16, победу Валентовой букмекеры предлагают за 5.05.

Прогноз: скорее всего, Тереза не остановит одну из фавориток турнира, но при этом не факт, что она проиграет с разгромным счетом. Рыбакиной как минимум придется понервничать в матче против талантливой чешки.

1.92 Тотал геймов больше 20,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Рыбакина — Валентова позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,0 за 1.92.