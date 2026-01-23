Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против чешки Терезы Валентовой в третьем круге Australian Open. Матч пройдет 24 января, начало — в 11:00 мск.
Рыбакина
Елена пока не проиграла ни одного сета на этом турнире.
В первом круге представительница Казахстана обыграла словенку Кайю Юван — 6:4, 6:3.
Во втором раунде Рыбакина одержала победу над представительницей Франции Варварой Грачевой — 7:5, 6:2.
Рыбакина выиграла 15 из 16-ти последних матчей.
Исключением на этом отрезке стала встреча с Каролиной Муховой в четвертьфинале турнира турнира в Брисбене. Елена проиграла чешке со счетом 2:6, 6:2, 4:6.
Прогнозы и ставки на Australian Open
Ранее Рыбакина лишь дважды проходила третий раунд в Мельбурне: в 2023-м она добралась до финала, а в 2025-м — до 1/8 финала.
Валентова
Тереза тем временем впервые в карьере вышла в третий круг на турнире «Большого шлема».
В первом раунде чешская теннисистка одержала победу над австралийкой Майей Джойнт — 6:4, 6:4.
Во втором раунде у Валентовой был непростой матч против соотечественницы Линды Фрухвиртовой — 7:5, 2:6, 6:3.
Валентова закрепилась в топ-100 по итогам прошлого сезона. В текущей версии рейтинга она занимает 54-е место.
В начале января 18-летняя теннисистка не прошла первый круг в Брисбене и проиграла Мэдисон Киз во втором раунде турнира в Аделаиде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.16, победу Валентовой букмекеры предлагают за 5.05.
Прогноз: скорее всего, Тереза не остановит одну из фавориток турнира, но при этом не факт, что она проиграет с разгромным счетом. Рыбакиной как минимум придется понервничать в матче против талантливой чешки.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,0 за 1.92.