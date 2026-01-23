прогноз на матч Australian Open, ставка за 1.99

Серб Новак Джокович сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа в третьем круге Australian Open. Матч пройдет 24 января, начало — в 11:00 мск.

Ван де Зандшульп

Ботик второй раз в карьере вышел в третий раунд австралийского мэйджора.

В 2022 году он проиграл на этой стадии россиянину Даниилу Медведеву.

Ван де Зандшульп преподнес сенсацию в первом круге, обыграв Брэндона Накашиму.

В матче против американца нидерландцу понадобился один дополнительный сет — 6:3, 4:6, 7:6, 7:6.

Во втором раунде Ботик одержал победу над талантливым китайцем Цзюньчэном Шаном — 7:6, 6:2, 6:3.

Джокович

Новак восьмой раз подряд вышел в третий круг Australian Open.

Как и ожидалось, сербский теннисист легко прошел предыдущие раунды.

В первом раунде Джокович разгромил Педро Мартинеса — 6:3, 6:2, 6:2.

Во втором круге его соперником был 141-я ракетка мира Франческо Маэстрелли. Этот матч тоже завершился со счетом 6:3, 6:2, 6:2.

На этой неделе Джокович преодолел отметку в 100 побед на мэйджоре в Мельбурне. Его баланс на этом турнире — 101 победа и лишь 10 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Джокович снова одержит победу с разгромным счетом. На ван де Зандшульпа в этом матче можно поставить за 9.10.

Прогноз: в прошлом году Новак проиграл Ботику на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс — 2:6, 6:3, 1:6. Ван де Зандшульп действительно коварен, достаточно вспомнить, что он обыгрывал не только серба, но и Карлоса Алькараса и Рафаэля Надаля.

Правда, здесь также надо учитывать, что Джокович с некоторых пор с трудом находит мотивацию даже на «тысячниках». Его интересуют исключительно турниры «Большого шлема».

В общем, считаем, что десятикратный чемпион Australian Open обыграет ван де Зандшульпа.

1.99 Победа Джоковича с форой по геймам (-7,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч Ван де Зандшульп — Джокович позволит вывести на карту выигрыш 990₽, общая выплата — 1990₽

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой по геймам (-7,5) за 1.99.