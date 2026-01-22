Россиянин Даниил Медведев сыграет против венгра Фабиана Марожана в третьем круге Australian Open. Матч пройдет 23 января, начало — в 03:30 мск.
Медведев
Даниил в предыдущем раунде одержал волевую победу над Кантеном Алисом.
Российскому теннисисту потребовалась одна дополнительная партия в матче с французом — 6:7, 6:3, 6:4, 6:2.
В первом круге Медведев обыграл нидерландца Йеспера де Йонга — 7:5, 6:2, 7:6.
«Честно скажу, в Брисбене я играл намного лучше. До сих пор не могу привыкнуть к корту в Мельбурне, мне немного не хватает мощи в ударах. Но хорошо, что по ходу турнира ты это находишь. Сегодня я играл лучше, чем в первом матче. Надеюсь, дальше будет еще немного лучше», — сказал россиянин после матча с Марожаном.
Текущая победная серия Медведева составляет уже шесть матчей.
В начале января Даниил выиграл турнир в Брисбене. В финале он обыграл Брэндона Накашиму, а в остальных раундах его соперниками были Мартон Фучович, Фрэнсис Тиафо, Камиль Майхшак и Алекс Микельсен.
Прогнозы и ставки на Australian Open
На этой неделе Медведев прервал серию из четырех поражений на «Больших шлемах». В прошлом году он проиграл во втором раунде Australian Open и уступил на старте Ролан Гаррос, Уимблдона и US Open.
Марожан
Фабиан тем временем третий год подряд вышел в третий раунд австралийского мэйджора.
В прошлом году венгерский теннисист проиграл на этой стадии итальянцу Лоренцо Сонего, а в 2024-м — американцу Тейлору Фрицу.
Текущий турнир Марожан начал с победы над французом Артуром Риндеркнешем — 6:3, 6:4, 6:7, 6:4.
Во втором раунде он обыграл поляка Камиля Майхшака — 6:3, 6:4, 7:6.
Также стоит добавить, что на неделе перед Australian Open Марожан дошел до полуфинала на турнире в Окленде. Здесь он обыграл Гаэля Монфиса и Каспера Рууда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.22, победу Марожана букмекеры предлагают за 4.25.
Прогноз: Даниил выиграла два предыдущих матча против венгра — в 2024-м на US Open, а в 2025-м — на харде в Алматы. При этом в обоих случаях россиянин не отдал ни сета. Несмотря на это, сейчас оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов. Марожан, надо признать, здорово проводит стартовый отрезок сезона.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,0 за 2.08.