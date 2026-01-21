прогноз на матч Australian Open, ставка за 2.01

Полька Ига Свентек сыграет против чешки Мари Боузковой во втором круге Australian Open. Матч пройдет 22 января в Мельбурне, начало — в 09:00 мск.

Боузкова

Мари прошла раунд на австралийском мэйджоре второй раз в карьере и впервые с 2022 года.

Чешская теннисистка начала текущий турнир с победы над мексиканкой Ренатой Сарасуа — 6:2, 7:5.

В новом сезоне Боузкова пока ни разу не выигрывала больше одного матча на уровне основной сетки.

На «пятисотнике» в Брисбене Боузкова проиграла во втором круге Пауле Бадосе.

Прогнозы и ставки на Australian Open

В Аделаиде 27-летняя чешка взяла реванш у Бадосы, но в следующем матче уступила Мирре Андреевой со счетом 3:6, 1:6.

Свентек

Ига в первом круге одержала победу над Юэ Юань.

Вопреки ожиданиям, польская теннисистка не смогла разгромить китаянку — 7:6, 6:3.

Для многих это, безусловно, стало сюрпризом. Свентек, похоже, тоже не ожидала, что соперница будет играть настолько уверенно.

Свентек выиграла четыре из шести матчей в этом году.

В начале января Ига проиграла два из пяти матчей на United Cup. Полька обыграла Еву Лис, Сюзан Ламенс и Майю Джойнт, после чего уступила Коко Гауфф и Белинде Бенчич.

В прошлом году Свентек дошла в Мельбурне до полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Свентек спокойно пройдет в следующий раунд. На победу Боузковой можно поставить за 7.30.

Прогноз: у Иги раньше никогда не было проблем в матче проив Мари. В 2024-м она обыграла чешку на Ролан Гаррос, а в прошлом сезоне — на харде в Ухане. При этом второй матч завершился со счетом 6:1, 6:1. Вряд ли Боузкова остановит одну из фавориток турнира.

2.01 Победа Свентек с форой по геймам (-6,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч Боузкова — Свентек принесёт прибыль 1010₽, общая выплата — 2010₽

Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой по геймам (-6,5) за 2.01.