прогноз на матч Australian Open

Россиянка Анастасия Захарова сыграет против американки Джессики Пегулы в первом круге Australian Open. Матч пройдет 19 января в Мельбурне, начало — в 05:00 мск.

Пегула

Джессика после 2020 года еще ни разу не проигрывала в первом круге австралийского мэйджора.

Более того, с тех пор она трижды доходила в Мельбурне до четвертьфинала — в 2021-м, 2022-м и 2023 году.

В прошлом году Пегула выступила не очень удачно, сенсационно проиграв в третьем круге сербке Ольге Данилович.

Текущий сезон Пегула начала на турнире в Брисбене. Прежде чем уступить в полуфинале Марте Костюк, американка обыграла Анну Калинскую, Даяну Ястремскую и Людмилу Самсонову.

В прошлом году Пегула выиграла 35 из 47 матчей на харде на открытых кортах.

Захарова

Анастасия тем временем второй раз в карьере попала в основную сетку Australian Open.

В 2024-м россиянка после квалификации прошла два раунду, обыграв словенку Кайю Юван и представительницу Казахстана Юлию Путинцеву.

На этот раз Захаровой не пришлось участвовать в отборе. В текущей версии рейтинга WTA она занимает 103-ю строчку.

В этом году Захарова до сих пор провела лишь один матч. В начале января она проиграла австралийке Оливии Гадецки в первом раунде квалификации «пятисотника» в Брисбене.

В прошлом сезоне Анастасия выиграла лишь пять матчей на уровне основного тура.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Захарова не станет серьезным препятствием для американкой теннисистки. На победу россиянки можно поставить за 9.00.

Прогноз: да, вряд ли Анастасия удивит шестую ракетку мира. Пока что ей с трудом даются матчи против серьезных соперниц. Вполне вероятно, что американка начнет турнир с разгромной победы.

Рекомендуемая ставка: победа Пегулы с форой по геймам (-6,5) за 1.92.