прогноз на матч Australian Open, ставка за 2.11

Россиянка Мирра Андреева сыграет против хорватки Донны Векич в первом круге Australian Open. Матч пройдет 19 января в Мельбурне, начало — в 11:00 мск.

Векич

Донна в новом сезоне провела пока лишь один официальный матч.

В начале января хорватская теннисистка проиграла филиппинке Александре Эале в первом круге турнира в Окленде.

На неделе перед мэйджором в Мельбурне Векич сыграла два выставочных матча в Куйонге. В первом она с трудом обыграла Присциллу Хон, а во втором снова проиграла Эале.

Векич по итогам прошлого сезона оказалась за пределами топ-50. Сейчас она занимает в рейтинге 70-ю строчку.

Прогнозы и ставки на Australian Open

После 2024 года, когда она дошла до полуфинала Уимблдона и дебютировала в топ-20, в прошлом сезоне у Векич нередко наблюдались проблемы с мотивацией.

В 2025-м Донна провела лишь 39 матчей — 15 побед и 24 поражения.

Андреева

Мирра тем временем входит в топ-5 фавориток женского турнира Australian Open.

На неделе перед мэйджором российская теннисистка стала чемпионкой «пятисотника» в Аделаиде.

На австралийском турнире Андреева не отдала соперницам ни одного сета, в том числе Диане Шнайдер в полуфинале.

В остальных раундах 18-летняя теннисистка обыграла Мари Боузкову, Майю Джойнт и Викторию Мбоко.

На турнире в Брисбене Андреева проиграла в четвертьфинале украинке Марте Костюк. Перед этим у нее были непростые матчи против Оливии Гадецки и Линды Носковой.

В прошлом году и в 2024-м Мирра дошла в Мельбурне до 1/8 финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Векич в этом матче можно поставить за 4.75, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.18.

Прогноз: в 2024 году Мирре понадобился дополнительный сет для победы над Донной на «тысячнике» в Пекине. Скорее всего, в предстоящем матче россиянка обыграет хорватку с разгромным счетом.

2.11 Победа Андреевой + тотал геймов меньше 18,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.11 на матч Векич — Андреева принесёт прибыль 1110₽, общая выплата — 2110₽

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой + тотал геймов меньше 18,5 за 2.11.