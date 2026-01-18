Россиянка Мирра Андреева сыграет против хорватки Донны Векич в первом круге Australian Open. Матч пройдет 19 января в Мельбурне, начало — в 11:00 мск.
Векич
Донна в новом сезоне провела пока лишь один официальный матч.
В начале января хорватская теннисистка проиграла филиппинке Александре Эале в первом круге турнира в Окленде.
На неделе перед мэйджором в Мельбурне Векич сыграла два выставочных матча в Куйонге. В первом она с трудом обыграла Присциллу Хон, а во втором снова проиграла Эале.
Векич по итогам прошлого сезона оказалась за пределами топ-50. Сейчас она занимает в рейтинге 70-ю строчку.
Прогнозы и ставки на Australian Open
После 2024 года, когда она дошла до полуфинала Уимблдона и дебютировала в топ-20, в прошлом сезоне у Векич нередко наблюдались проблемы с мотивацией.
В 2025-м Донна провела лишь 39 матчей — 15 побед и 24 поражения.
Андреева
Мирра тем временем входит в топ-5 фавориток женского турнира Australian Open.
На неделе перед мэйджором российская теннисистка стала чемпионкой «пятисотника» в Аделаиде.
На австралийском турнире Андреева не отдала соперницам ни одного сета, в том числе Диане Шнайдер в полуфинале.
В остальных раундах 18-летняя теннисистка обыграла Мари Боузкову, Майю Джойнт и Викторию Мбоко.
На турнире в Брисбене Андреева проиграла в четвертьфинале украинке Марте Костюк. Перед этим у нее были непростые матчи против Оливии Гадецки и Линды Носковой.
В прошлом году и в 2024-м Мирра дошла в Мельбурне до 1/8 финала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Векич в этом матче можно поставить за 4.75, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.18.
Прогноз: в 2024 году Мирре понадобился дополнительный сет для победы над Донной на «тысячнике» в Пекине. Скорее всего, в предстоящем матче россиянка обыграет хорватку с разгромным счетом.
Рекомендуемая ставка: победа Андреевой + тотал геймов меньше 18,5 за 2.11.