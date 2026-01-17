Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против китаянки Чжосюань Бай в первом круге Australian Open. Матч пройдет 18 января в Мельбурне, начало — в 09:30 мск.

Павлюченкова

Анастасия в новом сезоне провел пока лишь один матч.

В начале января российская теннисистка проиграла с разгромным счетом румынке Соране Кырсте в первом круге «пятисотника» в Брисбене.

Если что, год назад Павлюченкова тоже сыграла только один матч перед Australian Open, но это не помешало ей добраться в Мельбурне до четвертьфинала.

При этом в 1/4 финала она едва не обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко.

Павлюченкова досрочно завершила прошлый сезон. Свой последний матч в 2025-м она провела еще в конце августа, когда проиграла Виктории Азаренко во втором круге US Open.

Прогнозы и ставки на Australian Open

Также стоит добавить, что в прошлом сезоне Настя дошла до четвертьфинала не только на авсралийском мэйджоре, но и на Уимблдоне.

Бай

Чжосюань тем временем второй раз в карьере сыграет в основной сетке Australian Open.

В 2024-м китаянка проиграла в первом круге Элине Аванесян, которая в то время представляла Россию.

На этот раз Бай пробилась в основную сетку через квалификацию.

В отборе она обыграла россиянку Алину Корнееву, француженку Хлоэ Паке и чешку Дарью Видманову.

Бай занимает всего лишь 697-е место в рейтинге WTA. Но здесь важно отметить, что она свалилась в конец седьмой сотни только из-за того, что пропустила заключительный отрезок сезона в 2024 году и почти не играла в 2025-м. До травмы она входила в топ-100.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Павлюченкову в это матче можно поставить за 1.56, победу Бай букмекеры предлагают за 2.42.

Прогноз: сложно сказать, поможет ли Насте ее опыт обыграть китаянку, которая, судя по матчам в квалификации, находится в хорошей форме. Оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.

1.92 Тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Павлюченкова — Бай позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.