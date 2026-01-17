Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против китаянки Чжосюань Бай в первом круге Australian Open. Матч пройдет 18 января в Мельбурне, начало — в 09:30 мск.
Павлюченкова
Анастасия в новом сезоне провел пока лишь один матч.
В начале января российская теннисистка проиграла с разгромным счетом румынке Соране Кырсте в первом круге «пятисотника» в Брисбене.
Если что, год назад Павлюченкова тоже сыграла только один матч перед Australian Open, но это не помешало ей добраться в Мельбурне до четвертьфинала.
При этом в 1/4 финала она едва не обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко.
Павлюченкова досрочно завершила прошлый сезон. Свой последний матч в 2025-м она провела еще в конце августа, когда проиграла Виктории Азаренко во втором круге US Open.
Также стоит добавить, что в прошлом сезоне Настя дошла до четвертьфинала не только на авсралийском мэйджоре, но и на Уимблдоне.
Бай
Чжосюань тем временем второй раз в карьере сыграет в основной сетке Australian Open.
В 2024-м китаянка проиграла в первом круге Элине Аванесян, которая в то время представляла Россию.
На этот раз Бай пробилась в основную сетку через квалификацию.
В отборе она обыграла россиянку Алину Корнееву, француженку Хлоэ Паке и чешку Дарью Видманову.
Бай занимает всего лишь 697-е место в рейтинге WTA. Но здесь важно отметить, что она свалилась в конец седьмой сотни только из-за того, что пропустила заключительный отрезок сезона в 2024 году и почти не играла в 2025-м. До травмы она входила в топ-100.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Павлюченкову в это матче можно поставить за 1.56, победу Бай букмекеры предлагают за 2.42.
Прогноз: сложно сказать, поможет ли Насте ее опыт обыграть китаянку, которая, судя по матчам в квалификации, находится в хорошей форме. Оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.