Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против француза Юго Эмбера в полуфинале турнира ATP 250 в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 16 января, начало — в 11:00 мск.
Давидович-Фокина
Алехандро попал в число сеяных, поэтому для выхода в полуфинал ему надо было выиграть лишь два матча.
Пока что испанский теннисист не отдал соперникам ни одного сета.
Во втором раунде Давидович-Фокина одержал уверенную победу над австралийцем Ринки Хиджикатой — 6:3, 6:2.
В четвертьфинале Давидович-Фокина обыграл представителя Монако Валантена Вашеро — 7:6, 6:2.
Предыдущий сезон стал пока что лучшим в карьере Алехандро. В 2025-м он добрался до финала на четырех турнирах, в том числе на трех «пятисотниках», благодаря чему закрепился в топ-20.
Эмбер
Юго начал турнир с первого раунда, при этом, как и Давидович-Фокина, он тоже пока не проиграл ни одного сета.
В первом матче Эмбер одержал победу над соотечественником Теренсом Атманом — 6:3, 7:6.
Во втором раунде французский теннисист обыграл нидерландца Таллона Грикспора — 6:4, 6:1.
В четвертьфинале Эмбер разгромил представителя Казахстана Александар Шевченко — 6:0, 6:3.
На недавнем турнире в Брисбене Юго не прошел первый круг, проиграв британцу Кэмерону Норри.
Последний раз Эмбер выигрывал больше трех матчей подряд в феврале прошлого года, когда ему удалось защитить титул в Марселе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 2.01, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.80.
Прогноз: оба теннисиста здорово провели недавние матчи, поэтому логично предположить, что здесь намечается серьезная борьба за место в финале. Оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.94.