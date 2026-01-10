прогноз на финал турнира в Брисбене, ставка за 2.19

Россиянин Даниил Медведев сыграет против американца Брэндона Накашимы в финале турнира ATP 250 в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 11 января, начало — в 11:30 мск.

Медведев

Даниил 35-й раз в карьере вышел в финал на харде.

На этой неделе российский теннисист до сих пор проиграл лишь один сет.

Медведеву понадобилась дополнительная партия в матче 1/4 финала против поляка Камиля Майхшака — 6:7, 6:3, 6:2. Но даже здесь, несмотря на то, что сопернику удалось взять первую партию, он выглядел максимально убедительно.

В первом раунде Медведев разгромил венгра Мартона Фучовича (6:2, 6:3), а во втором одержал уверенную победу над американцем Фрэнсисом Тиафо (6:3, 6:2).

В полуфинале чемпион US Open-2021 остановил еще одного представителя США — Алекса Микельсена (6:4, 6:2).

После матча журналисты, общаясь с Медведевым, признались, что впечатлены его целеустремленностью и концентрацией. «В прошлом году это не всегда получалось. Я слишком быстро начинал злиться. На корте я действительно часто злюсь, но тогда это происходило слишком быстро», — сказал россиянин, отвечая на вопрос о том, как ему удается сохранять такой настрой.

Накашима

Брэндон вышел в финал турнира ATP второй раз в карьере и впервые с сентября 2022 года, когда он выиграл титул в Сан-Диего.

В отличие от Медведева, американец пока не проиграл ни сета на текущем турнире.

В первом раунде Накашима одержал победу над испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной (7:6, 6:4), а во втором спокойно обыграл француза Кантена Алиса (6:2, 6:4).

В четвертьфинале его соперником был бельгиец Рафаэль Коллиньон — 6:3. 6:3.

В полуфинале у Накашимы был непростой матч против соотечественника Александра Ковачевича — 7:6, 6:4.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.36, победу Накашимы букмекеры предлагают за 3.12.

Прогноз: ранее Даниил ни разу не проигрывал американцу. В 2023-м он обыграл Брэндона на харде в Индиан-Уэллс, а в 2025-м — на грунте в Мадриде. С учетом того, как россиянин провел предыдущие матчи на этой неделе, рискнем предположить, что он заберет титул в Брисбене.

Правда, мы не уверены, что Медведеву не понадобится дополнительная партия. Накашима тоже здорово играет на этом турнире.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов больше 20,5 за 2.19.