Медведев завоевал свой первый титул в 2026 году

Даниил Медведев в двух сетах обыграл Брендона Накашиму в финальном матче мужского теннисного турнира в Брисбене. Следить за ходом встречи вы могли в нашей онлайн-трансляции

13:15 2:0 (6:2, 7:6) Даниил Медведев! Российский теннисист выиграл этот матч, а вместе с ним турнир в Брисбене!

13:14 7:1. В аут бьет Накашима и проигрывает этот матч!

13:14 6:1. Уверенный выход к сетке россиянина и удар слета в угол.

13:13 5:1. А вот и первое очко Накашимы на тай-брейке.

13:12 5:0. Шикарный бэкхенд по линии от Даниила.

13:11 4:0. Медведев успел к укороченному и выиграл очко.

13:10 3:0. Накашима пошел вперед, но получил мяч в ноги и не справился с его обработкой.

13:09 2:0. Невынужденная ошибка Брендона.

13:09 1:0. В аут запулил мяч американец.

13:08 6:6 Даниил Медведев! Нас ждет тай-брейк!

13:07 40:15. Американец пробил косым кроссом, но мяч вылетел в аут.

13:07 30:15. Срывается форхенд у Медведева.

13:07 30:0. Рискнул Брендон, играя через коридор, но мяч угодил в сетку.

13:06 15:0. Накашима попал в трос и мяч улетел в аут.

13:04 5:6 Брендон Накашима! Под ноль гейм берет американец!

13:03 40:0. Сильная подача по линии прошла у американского теннисиста.

13:03 30:0. Невынужденная ошибка Медведева.

13:03 15:0. Классно с задней линии пробил Брендон.

13:02 5:5 Брендон Накашима! Американец делает брейк и счет во втором сете равный.

13:01 40:AD. В сетку сыграл Медведев и это брейк-поинт!

13:00 40:40. Прошла мощная первая подача Даниила!

12:59 40:AD. Накашима шикарно обвел вышедшего к сетке соперника.

12:59 40:40. По длине ошибается российский теннисист — небольшой аут.

12:58 AD:40. Успешно в противоход сыграл Медведев и попал точно в линию! Второй матчбол!

12:57 40:40. Двойная ошибка у Даниила.

12:57 40:30. Удачный выход к сетке россиянина! Это матчбол для Медведева!

12:56 30:30. В сетку пробил Брендон.

12:55 15:30. Проходит первая подача у Даниила.

12:55 0:30. Накашима вытерпел в защите и пробил точно по линии.

12:54 0:15. Двойная ошибка у Медведева.

12:52 5:4 Брендон Накашима! Американский теннисист вновь до минимума сокращает отставание от соперника во втором сете!

12:51 40:0. Через центр подает Брендон и Медведев не реагирует.

12:50 30:0. Неудачны прием Даниила в аут.

12:50 15:0. Великолепная первая подача Накашимы.

12:49 5:3 Даниил Медведев! Россиянин в одном гейме от победы в матче!

12:49 40:30. Успешный выход к сетке от россиянина!

12:48 30:30. Небольшой боковой аут у американца.

12:48 15:30. Мощная подача прошла у Медведева.

12:47 0:30. Невынужденная ошибка от Даниила.

12:46 0:15. Накашима вытянул невероятный розыгрыш, пробив точно в угол с форхенда.

12:44 4:3 Брендон Накашима! Американец сокращает отставание от соперника во втором сете!

12:43 40:0. В аут с приема бьет Медведев.

12:43 30:0. Укороченный удар прошел у американского теннисиста.

12:42 15:0. Отличная комбинация от Накашимы.

12:41 4:2 Даниил Медведев! Эйсом завершил этот гейм для россиянина!

12:40 40:30. Блестящая подача Медведева.

12:39 30:30. Не справился со скоростью подачи Брендон и счет равный в этом гейме.

12:38 15:30. В аут отправил мяч американец.

12:37 0:30. По линии мощно пробивает Накашима.

12:37 0:15. Даниил успел к укороченному, но отправил мяч в аут.

12:35 3:2 Даниил Медведев! Делает брейк российский теннисист!

12:34 40:AD. В аут по длине бьет Накашима — второй брейк-поинт у Даниила в этом гейме.

12:33 40:40. Отличная диагональ от американца.

12:32 30:40. Еще одна невынужденная от Брендона и это брейк-поинт!

12:32 30:30. по длине ошибся американский теннисист — небольшой аут.

12:31 30:15. По одному розыгрышу взяли соперники.

12:30 15:0. Добивание после подачи с форхенда от Накашимы было удачным.

12:30 2:2 Даниил Медведев! Россиянин сравнивает счет во втором сете!

12:29 40:0. Своевременный выход к сетке от россиянина и великолепный косой удар.

12:29 30:0. На вылет подает Даниил.

12:28 15:0. Мощная первая подача прошла у Медведева.

12:26 1:2 Брендон Накашима! Снова вперед во втором сете вышел американец!

12:26 40:0. Небольшой боковой аут у Медведева.

12:25 30:0. Две хорошие подачи Накашимы и он ведет в третьем гейме.

12:24 1:1 Даниил Медведев! Эйсом завершил россиянин этот гейм!

12:24 40:15. Еще одна мощная подача через центр.

12:23 30:15. Подача выручила Даниила.

12:23 15:15. Совал удар Накашима и мяч улетел в аут.

12:22 0:15. Не успел Даниил к укороченному и пробил в сетку.

12:21 0:1 Брендон Накашима! Американский теннисист берет первый гейм второго сета.

12:20 40:15. Очередной удачный выход американца к сетке.

12:19 30:15. Пробивает Даниил на вылет с форхенда.

12:19 30:0. Отличный выход к сетке американца и великолепный завершающий удар в пустой угол корта.

12:18 15:0. Накашима берет первый розыгрыш на своей подаче.

12:15 1:0 (6:2) Даниил Медведев! Российский теннисист берет первый сет и захватывает лидерство в матче!

12:14 AD:40. Подача пришла на помощь Медведеву.

12:14 40:40. отличный прием на вылет от американца.

12:13 AD:40. А вот и сетбол у россиянина!

12:13 40:40. Со второго удара Медведев вколотил мяч в корт на вылет.

12:12 40:AD. Потерял концентрацию Даниил и ударил в сетку.

12:11 40:40. Невынужденная ошибка Даниила и счет равный в этом гейме.

12:11 40:30. Шикарный прием американца в растяжке.

12:10 40:15. Не справляется со скоростью Накашима.

12:10 30:15. Прошла подача в корпус.

12:09 15:15. Боковой аут в исполнении российского теннисиста.

12:08 15:0. Классная первая подача от Медведева.

12:07 5:2 Брендон Накашима! Второй гейм взял американец в первом сете!

12:06 40:15. В сетку ударил Даниил.

12:05 30:15. Накашима достал укороченный Медведева и отправил мяч в угол корта.

12:05 15:15. Вовремя американцу на помощь пришла первая подача.

12:04 0:15. Отличный прием Даниила и он вколотил мяч в корт после второй подачи соперника.

12:04 5:1 Даниил Медведев! Все-таки берет россиянин этот гейм, хоть и не без проблем!

12:03 AD:40. В сетку сыграл американец и потерял преимущество в гейме.

12:02 40:40. Срывает удар с форхенда Накашима и мяч улетел в аут.

12:01 40:AD. Медведев бьет в сетку и это брейк-поинт для Накашимы.

12:00 40:40. Два удара в аут и счет уже равный в этом гейме.

11:59 40:15. Красивый удар слета от Даниила, а главное точный.

11:59 30:15. Еще одна мощная подача и россиянин уже впереди.

11:59 15:15. Шикарный эйс через центральную линию!

11:58 0:15. Небольшой аут у Даниила и он теряет первое очко шестого гейма.

11:56 4:1 Брендон Накашима! американский теннисист взял первый гейм в матче!

11:56 40:0. Еще одна мощная первая подача и три гейм-бола у Накашимы.

11:55 30:0. Подача вовремя пришла к Брендону.

11:55 15:0. Великолепный обводящий от американца.

11:54 4:0 Даниил Медведев! Эйсом завершил россиянин четвертый гейм!

11:54 40:0. Выход к сетке от Даниила и мощный завершающий удар.

11:53 30:0. Ошибка Накишимы по длине — приличный аут.

11:52 15:0. Мощнейшая подача от Медведева и он ведет в четвертом гейме.

11:50 3:0 Даниил Медведев! Накашима запулил мяч в аут и подарил третье очко россиянину!

11:49 30:40. Неудачный прием россиянина и один брейк-поинт отыгран.

11:49 15:40. Американца подвел удар слева и это брейк-поинт для Медведева.

11:48 15:30. Накашима вышел к сетке и выполнил шикарный укороченный с лета.

11:47 0:30. Даниил просто растерзал соперника в двух розыгрышах на его подаче.

11:46 2:0 Даниил Медведев! Россиянин взял свою подачу и укрепил лидерство в первом сете.

11:45 40:15. Сильная подача и добивание с лета от Медведева.

11:45 30:15. По одному очку взяли соперники — россиянин впереди.

11:45 15:0. Мощной подачей пробивает Даниил.

11:43 1:0 Даниил Медведев! Россиянин сделал брейк и повел в этом матче!

11:42 15:40. Очередной аут от Накашимы и это брейк-поинт для Даниила!

11:42 15:30. Классный удар Брендона в боковую линию, приносит ему первое очко.

11:41 0:30. В аут отправляет мяч американец.

11:41 На подаче Накашима — Даниил взял первое очко.

11:41 Матч Даниил Медведев — Брендон Накашима начался! Поехали...

До матча

11:40 Все — разминка завершена. Вот-вот начнется матч!

11:36 Теннисисты разошлись по разным сторонам корта и начли 5-ю разминку.

11:34 Соперники и судья проводят жеребьевку. Скоро начнется разминка.

11:30 Главные действующие лица появляются на корте «Пэт Рафтер Арены».

11:25 Теннисисты находятся в подтрибунном помещении и готовятся к выходу на корт — ориентировочное время начала матча — 11:40 по МСК.

11:20 Сегодняшний матч пройдет в Брисбене в «Квинсленд Теннис Центре» на «Пэт Рафтер Арене». Покрытие корта — хард.

11:10 Приветствуем всех любителей тенниса! Мы начинаем онлайн-трансляцию финального матча мужского теннисного турнира в Брисбене (Австралия) Даниил Медведев — Брендон Накашима. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Даниил Медведев

Медведев провалил первую половину прошлого сезона, но сумел восстановить позиции к концу года. Эта уверенность передалась Даниилу и на 2026-й и вот он в первом же турнире добрался до финала. В данный момент российский теннисист является 13-й ракеткой мира. но это явно не та позиция, которая соответствует его уровню игры.

Путь Даниила по турниру в Брисбене был относительно простой — только в четвертьфинальном матче против польского теннисистка Камила Майчрзака он потерял один сет, но сумел дожать оппонента (6:7, 6:3, 6:2). В полуфинале Медведев уверенно разобрался с Алексом Микельсеном (6:4, 6:2).

Брендон Накашима

Накашима в прошлом сезоне провел на харде 33 матча, 19 из которых выиграл. В нынешнем году все четыре стартовые встречи остались для него победными, так как прошли они здесь — на турнире в Брисбене. Брендон занимает 33-ю строчку в мировом рейтинге. но уже с новой недели он ее улучшит благодаря набранным очкам на этом турнире.

Накашима превосходно действует на турнире в Брисбене и пока не отдал соперникам ни одного сета. В последнем матче (в полуфинале) Брендону было непросто с Александаром Ковачевичем, но он все же в двух партиях закрыл этот матч — 2:0 (7:6, 6:4).

Личные встречи

Между собой эти соперники играли всего два раза, и обе встречи выиграл российский теннисист. Самый первый раз они сыграли в Индиан Уэллсе в 2023-м, там Медведев в двух сетах разобрался с оппонентом. Последняя очная дуэль состоялась в апреле прошлого года в Мадриде, там Даниилу потребовалось уже три партии, чтобы сломить сопротивление Брендона Накашимы.