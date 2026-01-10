Сможет ли Бублик выйти в финал в Гонконге?

прогноз на матч турнира в Гонконге, ставка за 1.95

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против американца Маркоса Гирона в полуфинале турнира ATP 250 в Гонконге. Матч пройдет 10 января, начало — в 12:00 мск.

Гирон

Маркос на этой неделе до сих пор не проиграл ни одного сета.

В первом круге американский теннисист разгромил серба Ласло Джере — 6:2, 6:0.

Во втором раунде Гирон остановил прошлогоднего чемпиона турнира в Гонконге француза Александра Мюллера — 6:4, 7:6.

В четвертьфинале он встречался с Майклом Ммо, который перед этим обыграл Карена Хачанова. Гирон вел 6:3, 1:0, когда его соперник отказался от продолжения борьбы из-за травмы.

Прогнозы на теннис

Гирон начал новый сезон в статусе 64-й ракетки мира. Прошлый год американец завершил с отрицательным балансом — 23 победы и 28 поражений.

Бублик

Саша тем временем попал в число сеяных, поэтому для выхода в полуфинал ему надо было выиграть только два матча.

В первом представитель Казахстана одержал уверенную победу над нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом — 6:3, 6:3.

В четвертьфинале Бублик выиграл у китайца Цзюньчэна Шана — 6:1, 7:6.

Бублик начал сезон в статусе 11-й ракетки мира. В случае победы в Гонконге он дебютирует в топ-10.

В прошлом году Бублик стал чемпионом «пятисотника» в Галле, выиграл турниры в Гштаде, Кицбюэле и Ханчжоу и дошел до четвертьфинала на Ролан Гаррос.

Кроме того, осенью Бублик добрался до финала на «Мастерсе» в Париже, по итогам которого он оказался рядом с топ-10.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гирона в этом матче можно поставить за 3.24, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.34.

Прогноз: похоже, Бублик вошел во вкус после прошлогодних успехов и не намерен останавливаться на достигнутом. Скорее всего, Саша снова дойдет до финала и будет бороться за титул.

1.95 Победа Бублика в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Гирон — Бублик принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Рекомендуемая ставка: победа Бублика в двух сетах за 1.95.