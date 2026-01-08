Медведев снова выиграет с разгромным счетом?

прогноз на матч турнира в Брисбене, ставка за 1.9

Россиянин Даниил Медведев сыграет против поляка Камиля Майхшака в четвертьфинале турнира ATP 250 в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 9 января, начало — в 03:00 мск.

Медведев

Похоже, в этом сезоне у нас снова будет возможность наблюдать за лучшей версией Даниила Медведева.

Российский теннисист просто шикарно провел первые матчи на текущем турнире в Брисбене.

В первом раунде Медведев разгромил венгра Мартона Фучовича — 6:2, 6:3.

После этого чемпион US Open-2021 одержал уверенную победу над американцем Фрэнсисом Тиафо — 6:3, 6:2.

После матча с американцем Медведев снова хвалил Томаса Юханссона и Рохана Гетцке, которые вошли в его команду перед заключительной частью прошлого сезона, когда все были уверены, что его лучшие спортивные годы остались в прошлом.

Майхшак

Камиль тем временем провел уже четыре матча в Брисбене.

При этом польский теннисист попал в основную сетку только как лаки-лузер.

В решающем раунде квалификации Майхшак проиграл французу Кантену Алису — 6:1, 6:7, 4:6.

Зато в первом круге Камиль остановил немца Даниэля Альтмайера (7:6, 6:0), а во втором — Райли Опелку.

Матч против американца получился максимально изнурительным, все три сета завершились тай-брейком — 6:7, 7:6, 7:6.

В прошлом году Майхшак ни разу не выигрывал больше двух матчей на харде на уровне основного тура.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.17, победу Майхшака букмекеры предлагают за 4.90.

Прогноз: с учетом того, как он провел два предыдущих матча, логично предположить, что в предстоящем у Даниила тоже не будет серьезных проблем. Скорее всего, россиянину хватит двух сетов для победы над польским теннисистом.

1.99 Победа Медведева с форой по геймам (-4,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч Медведев — Майхшак позволит вывести на карту выигрыш 990₽, общая выплата — 1990₽

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой по геймам (-4,5) за 1.99.