Самсонова шокирует в матче против 17-летней австралийки?

прогноз на матч турнира в Брисбене, ставка за 2.37

Россиянка Людмила Самсонова сыграет против австралийки Эмерсон Джонс во втором круге турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 7 января, начало — в 05:30 мск.

Джонс

Эмерсон в первом раунде одержала уверенную победу над 43-й ракеткой мира Татьяной Марией — 6:3, 6:3.

Австралийская теннисистка попала сразу в основную сетку только благодаря организаторам, которые предоставили ей wild card.

Джонс начала новый сезон в статусе 147-й ракетки мира,

Но здесь также важно добавить, что Эмерсон всего лишь 17 лет.

В прошлом сезоне Джонс успешно выступала на турнирах ITF, выиграв два титула и дважды дойдя до финала.

Самсонова

Людмила пока не провела ни одного официального матча в новом сезоне.

Российская теннисистка попала в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.

Самсонова завершила предыдущий сезон в топ-20. В текущей версии рейтинга она занимает 17-ю строчку.

Главным успехом Самсоновой в прошлом году стал выход в четвертьфинал Уимблдона.

Кроме того, 27-летняя россиянка добралась до финала в Страсбурге, выиграла три матча на Ролан Гаррос и дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Индиан-Уэллс, а также до полуфинала в Аделаиде и Берлине.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Джонс в этом матче можно поставить за 2.30, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 1.61.

Прогноз: надо признать, что в прошлом году, несмотря на определенный прогресс, у Людмилы хватало и неудачных матчей. К тому же, сейчас сложно сказать, сможет ли россиянка показать свой лучший теннис в первой игре нового сезона. Поэтому оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.37.