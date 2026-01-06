Россиянка Людмила Самсонова сыграет против австралийки Эмерсон Джонс во втором круге турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 7 января, начало — в 05:30 мск.

Пётр ПетровПётр ПетровАналитик отделов Футбол и ТеннисПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Джонс

Эмерсон в первом раунде одержала уверенную победу над 43-й ракеткой мира Татьяной Марией — 6:3, 6:3.

Австралийская теннисистка попала сразу в основную сетку только благодаря организаторам, которые предоставили ей wild card.

Джонс начала новый сезон в статусе 147-й ракетки мира,

Но здесь также важно добавить, что Эмерсон всего лишь 17 лет.

Прогнозы на теннис

В прошлом сезоне Джонс успешно выступала на турнирах ITF, выиграв два титула и дважды дойдя до финала.

Самсонова

Людмила пока не провела ни одного официального матча в новом сезоне.

Российская теннисистка попала в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.

Самсонова завершила предыдущий сезон в топ-20.  В текущей версии рейтинга она занимает 17-ю строчку.

Главным успехом Самсоновой в прошлом году стал выход в четвертьфинал Уимблдона.

Кроме того, 27-летняя россиянка добралась до финала в Страсбурге, выиграла три матча на Ролан Гаррос и дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Индиан-Уэллс, а также до полуфинала в Аделаиде и Берлине.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Джонс в этом матче можно поставить за 2.30, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 1.61.

Прогноз: надо признать, что в прошлом году, несмотря на определенный прогресс, у Людмилы хватало и неудачных матчей.  К тому же, сейчас сложно сказать, сможет ли россиянка показать свой лучший теннис в первой игре нового сезона.  Поэтому оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.

2.37Тотал сетов больше 2,5Ставка на матч #1Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.37 на матч Джонс — Самсонова  принесёт прибыль 1370₽, общая выплата — 2370₽

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.37.