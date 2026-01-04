прогноз на матч United Cup, ставка за 1.92

Немец Александр Зверев сыграет против поляка Хуберта Хуркача в рамках группового этапа United Cup. Матч пройдет 5 января, начало — в 09:30 мск.

Зверев

Саша начал год с красивой победы над Таллоном Грикспором.

Нидерландец хорошо сопротивлялся в первой партии, тогда как вторая прошла, по сути, без борьбы — 7:5, 6:0.

Интересно, что с учетом двух предыдущих сезонов Зверев выиграл семь из восьми последних матчей в рамках United Cup.

Также важно отметить, что в матче против Грикспора было заметно, что в межсезонье Саше удалось как следует восстановиться и физически, и психологически.

В прошлом году Зверев выиграл 24 из 33 матчей на харде на открытых кортах.

Хуркач

Хуберт тем временем возвращается в тур после травмы колена.

Польский теннисист досрочно завершил предыдущий сезон, в котором он успел провести лишь 26 матчей (15 побед, 11 поражений).

Свой предыдущий матч Хуркач провел в июне прошлого года, когда обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута на травяном турнире в Хертогенбосе.

Осенью Хуркач сообщил, что вернется только в начале 2026 года, чтобы избежать рецидива.

Как известно, весь прошлый год Хуберта беспокоила травма, которую он получил еще летом 2024-го на Уимблдоне. Тогда поляк форсировал возвращение на корт, боясь выпасть из топ-10, но в итоге только усугубил ситуацию.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.26, победу Хуркача букмекеры предлагают за 3.84.

Прогноз: несмотря на то, что поляк давно не играл, можно ожидать, что предстоящий матч не разочарует. Игра Хуркач строится во многом за счет мощной первой подачи, которая точно никуда не делась. Оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов.

1.92 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Зверев — Хуркач позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.