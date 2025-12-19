прогноз на матч молодежного Итогового турнира, ставка за 2.85

Испанцы Мартин Ландалусе и Рафаэль Ходар встретятся в третьем туре группового этапа молодежного Итогового турнира ATP. Матч пройдет 19 декабря в Джидде (Саудовская Аравия), начало — в 19:00 мск.

Ландалусе

Мартин — один из двух теннисистов, которые пока не выиграли ни одного матча на этом турнире.

В первом туре группового этапа испанец проиграл норвежцу Николаю Будкову-Кьеру — 1:4, 4:3, 2:4, 3:4 (на молодежном Итоговом турнире сет играется до 4 победных геймов — прим.).

В следующем матче Ландалусе уступил американцу Лернеру Тьену — 4:1, 1:4, 4:3, 4:3.

В завершившемся сезоне Мартин играл в основном на «челленджерах», но при этом у него почти одинаковое количество побед и поражений — 37 против 31 (с учетом текущего турнира).

Текущая серия поражений Ландалусе составляет четыре матча.

Ходар

Рафаэль, вопреки ожиданиям, выиграл один из двух предыдущих матчей.

Более того, в первом туре испанский теннисист преподнес сенсацию, одержав победу над главным фаворитом турнира Лернером Тьеном.

Ходар совершил камбэк в матче против американца — 1:4, 4:3, 1:4, 4:2, 4:3.

В решающей партии он отыграл у 28-й ракетки мира четыре матчбола.

Ходар впервые в карьере обыграл соперника из первой сотни рейтинга.

При этом во втором туре Рафаэль сыграл значительно хуже, уступив Николаю Будкову-Кьеру со счетом 1:4, 2:4, 4:1, 2:4.

В завершившемся сезоне Ходар дебютировал в топ-200 благодаря успешным выступлениям на «челленджерах». 19-летний теннисист выиграл турниры в Херсониссосе, Линкольне и Шарлотсвилле.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ландалусе в этом матче можно поставить за 2.47, победу Ходара букмекеры предлагают за 1.54.

Прогноз: несмотря на то, что Ландалусе неубедительно провел два предыдущих матча, а его соперник обыграл Тьена, оптимальным вариантом сейчас будет ставка на количество геймов или сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 4,5 за 2.85.