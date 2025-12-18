прогноз на матч молодежного Итогового турнира, ставка за 2.05

Американец Нишеш Басаваредди сыграет против немца Джастина Энгеля в третьем туре группового этапа молодежного Итогового турнира ATP. Матч пройдет 19 декабря в Джидде (Саудовская Аравия), начало — в 14:00 мск.

Басаваредди

Нишеш выиграл один из двух предыдущих матчей и сохраняет шансы на выход из группы.

В первом туре американский теннисист одержал победу над хорватом Дино Прижмичем — 4:2, 4:3, 3:4, 4:2 (на молодежном Итоговом турнире сет играется до 4 победных геймов — прим.).

Во втором туре Басаваредди проиграл бельгийцу Александру Блоксу — 3:4, 3:4, 1:4.

Прогнозы на теннис

В прошлом году Басаваредди не смог выйти из группы на молодежном Итоговом турнире, выиграв лишь один из трех матчей.

На этой неделе Нишеш прервал серию из четырех поражений.

Энгель

Джастин пока ни разу побеждал на турнире в Джидде.

При этом немецкий теннисист уже потерял шансы на выход из группы.

В первом туре Энгель проиграл Александру Блоксу, а во втором уступил Дино Прижмичу.

В обоих случаях 18-летний теннисист взял лишь один сет.

Энгель занимает 187-е место в текущей версии рейтинга ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Басаваредди в этом матче можно поставить за 1.53, победу Энгеля букмекеры предлагают за 2.49.

Прогноз: отсутствие опыта стало главной проблемой немца на этом турнире. Скорее всего, Нишеш тоже обыграет Энгеля и со второй попытки выйдет в плей-офф Next Gen ATP.

2.05 Победа Басаваредди с форой по сетам (-1,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Басаваредди — Энгель принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Рекомендуемая ставка: победа Басаваредди с форой по сетам (-1,5) за 2.05.