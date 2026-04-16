прогноз на матч турнира в Мюнхене, ставка за 1.97

Американец Бен Шелтон сыграет против бразильца Жоао Фонсеки в четвертьфинале турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 17 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Фонсека — Шелтон с коэффициентом для ставки за 1.97.

Фонсека

Жоао третий раз в сезоне прошел не менее двух раундов.

На этой неделе бразильский теннисист пока не проиграл ни одного сета.

В первом матче Фонсека одержал победу над чилийцем Алехандро Табило — 7:6, 6:3.

Во втором раунде его соперником был француз Артур Риндеркнеш — 6:3, 6:2.

На прошлой неделе Фонсека дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло.

На Лазурном берегу 19-летний латиноамериканец выиграл у Габриэля Диалло, Артура Риндеркнеша и Маттео Берреттини, после чего уступил Саше Звереву (5:7, 7:6, 3:6).

Шелтон

Бен в первом раунде одержал победу над Эмилио Навой — 7:6, 3:6, 6:3.

Во втором круге соперником американца был бельгиец Александр Блокс — 6:4, 7:6.

Шелтон выиграл два подряд матча впервые с середины февраля, когда он стал чемпионом «пятисотника» в Далласе.

В марте Шелтон слабо выступил на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами, выиграв в общей сложности лишь один матч.

На грунтовом турнире в Хьюстоне шестая ракетка мира проиграл в четвертьфинале аргентинцу Тьяго Тиранте.

В прошлом году Шелтон дошел до финала на мюнхенском «пятисотнике». На этой неделе ему надо защищать больше 300 очков.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фонсеку в этом матче можно поставить за 1.55, победу Шелтона букмекеры предлагают за 2.44.

Прогноз: матчи с участием Бена, как правило, получаются затяжными из-за того, что он хорошо держит свою подачу, но при этом не очень эффективен в игре на приеме. По всей видимости, по такому же сценарию пройдет и предстоящая встреча.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Фонсека — Шелтон принесёт прибыль 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.97.